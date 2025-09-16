Субсидия на отопительный период — кому нужно обратиться за переназначением

С 1 октября начнется новый «субсидийный» период – отопительный. Пенсионным фондом Украины будет проведено автоматическое продление выплаты жилищных субсидий на отопительный сезон, но только домохозяйствам, которые уже являются получателями субсидий, и тем, кому на летний период была назначена «нулевая» субсидия. Поэтому таким категориям субсидиантов обращаться в органы Фонда нет необходимости.
КОМУ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ ЛИЧНО В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ?
Для назначения жилищной субсидии на отопительный сезон 2025-2026 гг. обратиться необходимо в следующих случаях:
КОМУ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ ЛИЧНО ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ?
В то же время есть категории граждан, которым заявление и декларацию необходимо было подать для назначения субсидии на летний сезон, то есть с 1 мая текущего года. Это:
Указанным лицам, которые не успели или не имели возможности обратиться за назначением субсидии в течение неотопительного сезона, для получения субсидии на осенне-зимний период необходимо обязательно обратиться в органы Пенсионного фонда лично, по почте или в электронной форме. Кроме того, подать документы можно уполномоченным должностным лицам исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов.
КАКИЕ СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ?
Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона.
В случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала отопительного сезона жилищная субсидия будет назначена с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на ее получение.
КАКИЕ ДОХОДЫ УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ РАСЧЕТЕ СУБСИДИИ?
При расчете «зимней» жилищной субсидии в среднемесячный совокупный доход учитываются доходы за I и II кварталы текущего года, а доходы в виде пенсии – за август текущего года.
