Субсидия на отопительный период — кому нужно обратиться за переназначением

С 1 октября начнется новый «субсидийный» период – отопительный. Пенсионным фондом Украины будет проведено автоматическое продление выплаты жилищных субсидий на отопительный сезон, но только домохозяйствам, которые уже являются получателями субсидий, и тем, кому на летний период была назначена «нулевая» субсидия. Поэтому таким категориям субсидиантов обращаться в органы Фонда нет необходимости.

КОМУ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ ЛИЧНО В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ?

Для назначения жилищной субсидии на отопительный сезон 2025-2026 гг. обратиться необходимо в следующих случаях:

документы на назначение субсидии подаются впервые;

в назначении жилищной субсидии на неотопительный период было отказано (долг, отсутствие доходов и т. п.);

произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, изменения социального статуса и т. п.

КОМУ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ ЛИЧНО ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ?

В то же время есть категории граждан, которым заявление и декларацию необходимо было подать для назначения субсидии на летний сезон, то есть с 1 мая текущего года. Это:

лица, которые зарегистрированы, но не проживают по адресу домохозяйства, или наоборот;

внутренне перемещенные лица, получающие жилищную субсидию по адресу, отличному от места регистрации;

граждане, которые арендуют жилые помещения для проживания и оплачивают за них жилищно-коммунальные услуги.

Указанным лицам, которые не успели или не имели возможности обратиться за назначением субсидии в течение неотопительного сезона, для получения субсидии на осенне-зимний период необходимо обязательно обратиться в органы Пенсионного фонда лично, по почте или в электронной форме. Кроме того, подать документы можно уполномоченным должностным лицам исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов.

КАКИЕ СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ?

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона.

В случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала отопительного сезона жилищная субсидия будет назначена с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на ее получение.

КАКИЕ ДОХОДЫ УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ РАСЧЕТЕ СУБСИДИИ?

При расчете «зимней» жилищной субсидии в среднемесячный совокупный доход учитываются доходы за I и II кварталы текущего года, а доходы в виде пенсии – за август текущего года.

