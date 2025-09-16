Практика судів
Субсидія на опалювальний період — кому потрібно звернутися за перепризначенням

22:18, 16 вересня 2025
Для призначення житлової субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 треба звернутись у низці випадках.
Фото: drohobych-rada.gov.ua
З 1 жовтня розпочнеться новий «субсидійний» період – опалювальний. Пенсійним фондом України буде проведено автоматичне продовження виплати житлових субсидій на опалювальний сезон, але лише домогосподарствам, які вже є отримувачами субсидій та тим, кому на літній період було призначено «нульову» субсидію. Тож таким категоріям субсидіантів звертатись до органів Фонду немає потреби.

КОМУ НЕОБХІДНО ЗВЕРНУТИСЬ ОСОБИСТО В ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ПОРЯДКУ?

Для призначення житлової субсидії на опалювальний сезон 2025-2026 рр. Звернутись необхідно у наступних випадках:

  • документи на призначення субсидії подаються вперше;
  • у призначенні житлової субсидії на неопалювальний період було відмовлено (борг, відсутні доходи тощо);
  • відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, зміни соціального стану тощо.

КОМУ НЕОБХІДНО ЗВЕРНУТИСЬ ОСОБИСТО ЗА ПЕВНИХ УМОВ?

Водночас є категорії громадян, яким заяву та декларацію необхідно було подати для призначення субсидії на літній сезон, тобто з 1 травня поточного року. Це:

  • особи, які зареєстровані, але не проживають за адресою домогосподарства або навпаки;
  • внутрішньо переміщені особи, які отримують житлову субсидію за адресою, відмінною від місця реєстрації;
  • громадяни, які орендують житлові приміщення для проживання, за які сплачують житлово-комунальні послуги.

Зазначеним особам, які не встигли або не мали можливості звернутися за призначенням субсидії протягом неопалювального сезону, для отримання субсидії на осінньо-зимовий період необхідно обов’язково звернутися до органів Пенсійного фонду особисто, поштою або в електронній формі. Окрім того, подати документи можна до уповноважених посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

ЯКІ СТРОКИ ПОДАННЯ ЗАЯВИ?

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону.

У разі подання заяви протягом двох місяців з початку опалювального сезону, житлову субсидію призначать з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.

ЯКІ ДОХОДИ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС РОЗРАХУНКУ СУБСИДІЇ?

При розрахунку «зимової» житлової субсидії до середньомісячного сукупного доходу враховуються доходи за I і II квартали поточного року, а доходи у вигляді пенсії – за серпень поточного року.

