Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям — что нужно знать

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области разъяснило вопрос о государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Помощь малообеспеченным семьям — это государственная социальная поддержка, предоставляемая семьям, чей совокупный доход ниже прожиточного минимума, установленного для соответствующей семьи. Назначение и выплата государственной социальной помощи малообеспеченным семьям осуществляется в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям».

Размер прожиточного минимума для семьи зависит от ее состава и определяется как сумма прожиточных минимумов, рассчитанных и утвержденных в соответствии с Законом Украины «О прожиточном минимуме» для лиц, относящихся к основным социальным и демографическим группам населения.

Размер прожиточного минимума на одно лицо, а также отдельно для тех, кто принадлежит к основным социальным и демографическим группам населения, ежегодно утверждается Верховной Радой Украины в законе о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.

Кто может получить помощь?

Право на назначение помощи семье определяется с учетом доходов и имущественного состояния ее членов, занятости трудоспособных членов семьи и других факторов, установленных Порядком назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2003 года № 250.

Доходы: совокупный средний месячный доход семьи меньше прожиточного минимума для семьи.

Имущественное состояние: члены семьи не совершали покупок на сумму, превышающую 50 тыс. грн на дату операции; не имеют на депозитных счетах средств в общей сумме более 100 тыс. грн; проверяется наличие у семьи нескольких транспортных средств, с момента выпуска которых прошло менее 15 лет, или нескольких квартир либо домов и т. п.

Занятость: если трудоспособные члены семьи без уважительных причин не работают и не ищут работу, выплата назначенной помощи может быть прекращена.

В Пенсионном фонде подчеркнули, что для многодетных семей эти ограничения не применяются.

Кто входит в состав семьи?

В состав семьи включаются: муж, жена, их несовершеннолетние дети, а также дети, обучающиеся по дневной форме до 23 лет и не имеющие собственных семей; неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы, проживающие с родителями; нетрудоспособные родители мужа и жены, проживающие с ними и находящиеся на их содержании из-за отсутствия собственных доходов.

Какие доходы учитываются?

В совокупный доход семьи включаются, в частности, заработная плата, пенсия, стипендия, определенные виды социальных выплат и пособий и т. д. (в соответствии с Порядком исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 632).

Каков размер помощи?

Размер государственной социальной помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным совокупным доходом малообеспеченной семьи.

В Пенсионном фонде подчеркнули, что до стабилизации экономического положения в Украине прожиточный минимум для семьи и размер помощи определяются с учетом уровня обеспечения прожиточного минимума.

На какой срок назначается помощь?

Помощь малообеспеченным семьям назначается с месяца обращения на шесть месяцев, с автоматическим продлением выплаты на следующий шестимесячный период при условии контроля соответствия получателей установленным требованиям и критериям.

Какие документы нужны?

Для получения помощи необходимо подать заявление (форма утверждена приказом Министерства социальной политики Украины от 9 января 2023 года № 3 «Об утверждении формы Заявления о назначении всех видов социальной помощи и компенсаций», зарегистрированным в Минюсте Украины 23 января 2023 года за № 145/39201), к которому прилагаются:

– декларация о доходах и имущественном состоянии;

– справка о доходах за шесть месяцев перед месяцем обращения (при необходимости);

– справка о доходах, если в декларации указаны доходы, информация о которых отсутствует в государственных реестрах.

При наличии предоставляется удостоверение участника боевых действий.

Как подать заявление?

Обратиться за оформлением помощи можно:

– лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, к уполномоченным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей громады или в ЦНАП;

– онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда, Единый государственный веб-портал электронных услуг (Портал Дия) или Социальный веб-портал электронных услуг с наложением квалифицированной электронной подписи (при технической возможности).

