Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям — що треба знати

Право на призначення допомоги сім’ї визначається з урахуванням доходів та майнового стану її членів, зайнятості працездатних членів сім’ї та інших факторів, визначених Порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Фото: legalaid.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області роз’яснило питання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Допомога малозабезпеченим сім’ям – це державна соціальна підтримка, яка надається сім’ям, що мають сукупний дохід, нижчий за прожитковий мінімум, встановлений для відповідної сім’ї. Призначення і виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям здійснюється відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

Розмір прожиткового мінімуму для сім’ї залежить від її складу і визначається як сума прожиткових мінімумів, розрахованих і затверджених відповідно до Закону України “Про прожитковий мінімум” для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення.

Розмір прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення, щороку затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік.

Хто може отримати допомогу?

Право на призначення допомоги сім’ї визначається з урахуванням доходів та майнового стану її членів, зайнятості працездатних членів сім’ї та інших факторів, визначених Порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 250.

Доходи: сукупний середньомісячний дохід сім’ї менший від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Майновий стан: члени сім’ї не здійснювали купівлю на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. грн, не мають на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. грн; контроль наявності у власності сім’ї є кількох транспортних засобів з року випуску яких не пройшло 15 років тому, або декількох квартир чи будинків тощо.

Зайнятість: якщо працездатні члени сім’ї без поважних причин не працюють і не шукають роботу, виплата призначеної допомоги може бути припинена.

У ПФ підкреслили, що для багатодітних сімей ці обмеження не застосовуються.

Хто належить до складу сім’ї?

До складу сім’ї включаються чоловік, дружина, їхні неповнолітні діти, а також діти, які навчаються за денною формою до 23 років і не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їхньому утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів.

Які доходи враховуються до сукупного доходу сім’ї?

До сукупного доходу сім’ї враховуються, зокрема, заробітна плата, пенсія, стипендія, певні види соціальних виплат та допомог тощо (Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 632).

Який розмір допомоги?

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої сім’ї.

У ПФ підкреслили, що до стабілізації економічного становища в Україні прожитковий мінімум для сім’ї та розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму.

На який термін призначається?

Допомога малозабезпеченим сім’ям призначається з місяця звернення за її призначенням на шість місяців, із автоматичним продовженням виплати на наступний шестимісячний період з урахуванням контролю відповідності отримувачів допомоги визначеним вимогам і критеріям.

Які документи необхідно надати?

Для отримання допомоги потрібно подати заяву (форма затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 09 січня 2023 року № 3 “Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 січня 2023 року за № 145/39201), до якої додаються:

– декларація про доходи та майновий стан;

– довідка про доходи за шість місяців перед місяцем звернення (за потреби);

– довідка про доходи, у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в державних реєстрах.

За наявності надається посвідчення учасника бойових дій.

Звернутись за оформленням допомоги малозабезпеченій сім’ї можна:

– особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України; до уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або ЦНАП;

– онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійного фонду України або Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал Дія) або засобами Соціального веб-порталу електронних послуг з накладенням кваліфікованого електронного підпису (за технічної можливості).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.