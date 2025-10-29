29 октября – какой сегодня праздник и главные события

29 октября в Украине празднуют День военного финансиста Вооруженных Сил Украины.

Фото: freepik.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 29 октября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

29 октября в Украине празднуют День военного финансиста Вооруженных Сил Украины. Праздник был официально основан 29 октября 1999 приказом Министра обороны Украины. Основной целью этого решения было повышение авторитета военнослужащих, несущих службу в финансово-экономических органах, а также укрепление престижа финансовой службы Вооруженных Сил Украины в целом.

Также 29 октября Международный день ухода и поддержки. День был основан по инициативе международных организаций, занимающихся вопросами социальной защиты и поддержки уязвимых групп населения. Выбор даты не случайен; 16 октября было избрано из-за его символического значения в контексте глобальных инициатив по улучшению качества жизни людей, нуждающихся в уходе.

29 октября празднуют День рабочих службы вневедомственной охраны МВД Украины. Это профессиональный праздник, посвященный работникам, обеспечивающим охрану важных объектов государственной и частной собственности, а также общественного порядка.

Также 29 октября Всемирный день борьбы с инсультом. Его главная цель — повысить осведомленность об инсульте, его причинах, профилактике и способах оказания первой помощи, а также поддержку людей, переживших инсульт.

Какой сегодня церковный праздник

29 октября верующие празднуют день памяти святой преподобномученицы Анастасии. Святая Анастасия родилась в Риме в набожной христианской семье. После смерти родителей она с юных лет посвятила себя служению Богу. Она вступила в женский монастырь, где под духовным руководством настоятельницы Софии вела суровую монашескую жизнь — в молитве, посте и добрых делах.

Календарь важных событий за 29 октября

312 год — после победы в битве у Мульвийского моста император Константин Великий торжественно вступил в Рим;

437 год — император Западной Римской империи Валентиниан III женился на Лицинии Евдоксии, дочери своего двоюродного брата — императора Восточной Римской империи Феодосия II;

1390 год — в Париже состоялся первый задокументированный судебный процесс с обвинением в колдовстве, завершившийся казнью трех подсудимых;

1467 год — в битве при Брустеме Карл Смелый, герцог Бургундский, одержал победу над князем-епископом Льежа, утвердив свое влияние в Южных Нидерландах;

1658 год — во время Второй Северной войны военно-морские силы Нидерландской республики разгромили шведский флот, укрепив свои позиции в Балтийском море;

1665 год — португальская армия нанесла сокрушительное поражение Королевству Конго;

1675 год — философ и математик Готфрид Вильгельм Лейбниц впервые применил длинную букву s (∫) как символ интеграла;

1787 год — в Праге прозвучала премьера бессмертной оперы Вольфганга Амадея Моцарта 2Дон Жуан»;

1863 год — в Женеве представители восемнадцати государств приняли решение о создании Международного Красного Креста;

1888 год — подписана Константинопольская конвенция, гарантировавшая свободный проход судов через Суэцкий канал в мирное и военное время;

1914 год — украинские сечевые стрелки одержали победу в бою на горе Ключ вблизи Сколе;

1918 год — на флоте открытого моря в Германии вспыхнуло восстание моряков;

1923 год — Турция официально провозглашена республикой, завершив существование Османской империи и положив начало новой государственности под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка;

1929 год — на Нью-Йоркской фондовой бирже произошел катастрофический обвал, вошедший в историю как «Черный вторник»;

1941 год — в рамках Холокоста в Девятом форте близ Каунаса немецкие оккупанты расстреляли более 10 000 евреев;

1942 год — в Великобритании состоялось масштабное публичное собрание с участием священнослужителей и политиков, выступившее с резким осуждением антиеврейской политики нацистской Германии;

1944 год — Красная армия вступила на территорию Венгрии, начав освободительную кампанию против гитлеровцев;

1956 год — начало Суэцкого кризиса: войска Израиля вошли на Синайский полуостров, вытеснив египтян к Суэцкому каналу;

1957 год — в здании Кнессета злоумышленник Моше Двек бросил гранату, ранив премьер-министра Давида Бен-Гуриона и нескольких членов правительства;

1964 год — Объединенная Республика Танганьика и Занзибар получила новое название — Объединенная Республика Танзания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.