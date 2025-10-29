29 жовтня – яке сьогодні свято та головні події

29 жовтня в Україні святкують День військового фінансиста Збройних Сил України.

Фото: freepik.com

У середу, 29 жовтня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

29 жовтня в Україні святкують День військового фінансиста Збройних Сил України. Свято було офіційно засноване 29 жовтня 1999 року наказом Міністра оборони України. Основною метою цього рішення було підвищення авторитету військовослужбовців, які несуть службу у фінансово-економічних органах, а також зміцнення престижу фінансової служби Збройних Сил України загалом.

Також 29 жовтня Міжнародний день догляду та підтримки. День був заснований з ініціативи міжнародних організацій, які займаються питаннями соціального захисту та підтримки вразливих груп населення. Вибір дати не є випадковим; 16 жовтня було обрано через його символічне значення у контексті глобальних ініціатив з покращення якості життя людей, які потребують догляду.

29 жовтня святкують День робітників служби позавідомчої охорони МВС України. Це професійне свято, яке присвячене працівникам, що забезпечують охорону важливих об’єктів державної та приватної власності, а також громадського порядку.

Також 29 жовтня Всесвітній день боротьбі з інсультом. Його головна мета — підвищити обізнаність про інсульт, його причини, профілактику та способи надання першої допомоги, а також підтримку людей, які пережили інсульт.

Яке сьогодні церковне свято

29 жовтня віряни святкують день пам’яті святої преподобномучениці Анастасії. Свята Анастасія народилася в Римі в побожній християнській родині. Після смерті батьків вона від юних літ присвятила себе служінню Богові. Вона вступила до жіночого монастиря, де під духовним керівництвом настоятельки Софії провадила суворе чернече життя — у молитві, пості й добрих справах.

Календар важливих подій за 29 жовтня

312 рік — після перемоги у битві біля Мульвійського мосту імператор Костянтин Великий урочисто вступив до Рима;

437 рік — імператор Західної Римської імперії Валентиніан III узяв шлюб із Ліцинією Євдоксією, донькою свого двоюрідного брата — імператора Східної Римської імперії Феодосія II;

1390 рік — у Парижі відбувся перший задокументований судовий процес із обвинуваченням у чаклунстві, що завершився стратою трьох підсудних;

1467 рік — у битві при Брустемі Карл Сміливий, герцог Бургундський, здобув перемогу над князем-єпископом Льєжа, утвердивши свій вплив у Південних Нідерландах;

1658 рік — під час Другої Північної війни військово-морські сили Нідерландської республіки розгромили шведський флот, зміцнивши свої позиції у Балтійському морі;

1665 рік — португальська армія завдала нищівної поразки Королівству Конго;

1675 рік — філософ і математик Готфрід Вільгельм Лейбніц уперше застосував довгу літеру s (∫) як символ інтеграла;

1787 рік — у Празі прозвучала прем’єра безсмертної опери Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан»;

1863 рік — у Женеві представники вісімнадцяти держав ухвалили рішення про створення Міжнародного Червоного Хреста;

1888 рік — підписано Константинопольську конвенцію, що гарантувала вільний прохід суден через Суецький канал у мирний і воєнний час;

1914 рік — українські січові стрільці здобули перемогу в бою на горі Ключ поблизу Сколе;

1918 рік — на флоті відкритого моря в Німеччині спалахнуло повстання моряків;

1923 рік — Туреччина офіційно проголошена республікою, завершивши існування Османської імперії та започаткувавши нову державність під проводом Мустафи Кемаля Ататюрка;

1929 рік — на Нью-Йоркській фондовій біржі стався катастрофічний обвал, який увійшов в історію як «Чорний вівторок»;

1941 рік — у рамках Голокосту в Дев’ятому форті поблизу Каунаса німецькі окупанти розстріляли понад 10 000 євреїв;

1942 рік — у Великій Британії відбулися масштабні публічні збори за участю священнослужителів і політиків, які виступили з різким засудженням антиєврейської політики нацистської Німеччини;

1944 рік — Червона армія вступила на територію Угорщини, розпочавши визвольну кампанію проти гітлерівців;

1956 рік — початок Суецької кризи: війська Ізраїлю увійшли на Синайський півострів, витіснивши єгиптян до Суецького каналу;

1957 рік — у будівлі Кнесету зловмисник Моше Двек кинув гранату, поранивши прем’єр-міністра Давида Бен-Гуріона та кількох членів уряду;

1964 рік — Об’єднана Республіка Танганьїка і Занзібар отримала нову назву — Об’єднана Республіка Танзанія.

