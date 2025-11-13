Как получить 1000 гривен «Зимней поддержки» — инструкция
20:57, 13 ноября 2025
С 15 ноября украинцы смогут получить единовременную выплату в 1000 гривен.
Фото: unian.net
В четверг, 13 ноября, Кабинет Министров Украины утвердил механизм выплат помощи по программе «Зимняя поддержка». Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Уже с этой субботы, 15 ноября, до 24 декабря 2025 года каждый украинец сможет подать заявку в «Дії» на 1000 грн. Оформить помощь можно и для себя, и для ребенка», — отметила Свириденко.
Получить средства можно, подав заявку одним из двух способов:
- в приложении “Дія” — после обработки заявки деньги поступят на карту «Национальный кешбэк». Потратить их можно будет на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны;
- в отделении “Укрпочты” — выплата придет на специальный счет. Средства, полученные таким образом, можно будет потратить на товары украинского производства в отделениях «Укрпочты», а также на оплату коммунальных услуг и донаты.
Отмечается, что воспользоваться этими средствами можно до 30 июня 2026 года.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.