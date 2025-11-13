Як отримати 1000 гривень «Зимової підтримки» — інструкція

З 15 листопада українці зможуть отримати одноразову виплату в 1000 гривень.

Фото: unian.net

У четвер, 13 листопада, Кабінет Міністрів України схвалив механізм виплати допомоги за програмою «Зимова підтримка». Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

«Уже з цієї суботи 15 листопада до 24 грудня 2025 року кожен українець зможе подати заявку у «Дії» на 1000 грн. Оформити допомогу можна і для себе, і для дитини», - зазначила Свириденко.

Кошти можна отримати, подавши заявку в один із двох способів:

у застосунку «Дія» — після опрацювання заявки кошти надійдуть на картку «Національний кешбек». Витратити можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони;

у відділенні «Укрпошти» — виплата прийде на спеціальний рахунок. Кошти, отримані таким чином, можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях «Укрпошти», а також на оплату комунальних послуг та донати.

Зазначається, що скористатися цими коштами можна до 30 червня 2026 року.

