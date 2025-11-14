  1. Общество

Зеленский рассказал, сколько украинцев получат «зимнюю поддержку»

15:58, 14 ноября 2025
Президент Владимир Зеленский рассказал, что на «зимнюю поддержку» может рассчитывать около 14 миллионов украинцев.
Денежную помощь по программе «зимней поддержки», которая стартует уже 15 ноября, получат не менее 14 миллионов украинцев, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«(Премьер-министр – ред.) Юлия Свириденко доложила и о выполнении программ поддержки прифронтовых и приграничных общин – финансирование обеспечиваем», – отметил Зеленский.

Он добавил, что новая программа «зимней поддержки» для украинцев стартует уже 15 ноября и члены правительства представят публично все детали.

«В прошлом году более 14 млн украинцев воспользовались «зимней поддержкой», и этой зимой предусматриваем не меньший объем», – подчеркнул Президент.

Напомним, что, начиная с 15 ноября, украинцы смогут подавать заявки на получение тысячи гривен от государства. После обработки заявки в приложении «Дия» средства поступят на карту «Национальный кэшбек». При подаче заявки в «Укрпочте» средства поступят на специальный счет. "Зимнюю тысячу" можно будет потратить на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны до 30 июня 2026 года.

