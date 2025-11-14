Зеленський розповів, скільки українців отримають «зимову підтримку»

Президент Володимир Зеленський розповів, що на «зимову підтримку» можуть розраховувати близько 14 мільйонів українців.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Грошову допомогу за програмою «зимової підтримки», яка стартує вже 15 листопада, отримають щонайменше 14 мільйонів українців, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«(Прем'єр-міністр – ред.) Юлія Свириденко доповіла й про виконання програм підтримки прифронтових і прикордонних громад – фінансування забезпечуємо», – зазначив Зеленський.

Він додав, що нова програма «зимової підтримки» для українців стартує вже 15 листопада і урядовці представлять публічно всі деталі.

«Минулого року більш ніж 14 млн українців скористалися «зимовою підтримкою», і на цю зиму передбачаємо не менший обсяг», – наголосив Президент.

Нагадаємо, що, починаючи з 15 листопада, українці зможуть подавати заявки на отримання тисячі гривень від держави. Після опрацювання заявки в застосунку «Дія» кошти надійдуть на картку «Національний кешбек». У разі подання заявки в «Укрпошті» кошти надійдуть на спеціальний рахунок. «Зимову тисячу» можна буде витратити на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони до 30 червня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.