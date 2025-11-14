  1. Суспільство

15:58, 14 листопада 2025
Президент Володимир Зеленський розповів, що на «зимову підтримку» можуть розраховувати близько 14 мільйонів українців.
Зеленський розповів, скільки українців отримають «зимову підтримку»
Грошову допомогу за програмою «зимової підтримки», яка стартує вже 15 листопада, отримають щонайменше 14 мільйонів українців, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«(Прем'єр-міністр – ред.) Юлія Свириденко доповіла й про виконання програм підтримки прифронтових і прикордонних громад – фінансування забезпечуємо», – зазначив Зеленський.

Він додав, що нова програма «зимової підтримки» для українців стартує вже 15 листопада і урядовці представлять публічно всі деталі.

«Минулого року більш ніж 14 млн українців скористалися «зимовою підтримкою», і на цю зиму передбачаємо не менший обсяг», – наголосив Президент.

Нагадаємо, що, починаючи з 15 листопада, українці зможуть подавати заявки на отримання тисячі гривень від держави. Після опрацювання заявки в застосунку «Дія» кошти надійдуть на картку «Національний кешбек». У разі подання заявки в «Укрпошті» кошти надійдуть на спеціальний рахунок. «Зимову тисячу» можна буде витратити на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони до 30 червня 2026 року.

