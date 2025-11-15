  1. Общество
  2. / В Украине

Украинцам больше не будут ставить ртутные пломбы: известна дата окончательного запрета амальгамы

12:59, 15 ноября 2025
Более 150 стран, включая Украину, согласились полностью отказаться от ртутной амальгамы к 2034 году.
Украинцам больше не будут ставить ртутные пломбы: известна дата окончательного запрета амальгамы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государства-участницы Конвенции Минамата согласились полностью прекратить использование стоматологических амальгам на основе ртути к 2034 году. Это решение называют историческим шагом в борьбе с глобальным загрязнением ртутью. Об этом сообщает Barrons.

Среди этих стран — Украина, почти все государства ЕС, Япония, Канада, большинство стран Африки, Латинской Америки и Азии. В целом это более 150 государств, то есть фактически большинство мира.

Что произошло

В финальном заявлении конференции указано, что страны договорились о «полном прекращении использования зубных амальгам к 2034 году». Это фактически открывает новую главу в истории системного сокращения ртутного загрязнения.

Всемирная организация здравоохранения относит ртуть к топ-10 самых опасных токсичных веществ, представляющих угрозу для здоровья людей.

Почему это важно

Ртутные пломбы применяются уже более 175 лет, но многочисленные исследования свидетельствуют о токсичности материала.

Некоторые страны уже запретили использование амальгам — теперь это станет глобальным стандартом.

Более 150 стран являются сторонами Конвенции Минамата, принятой в 2013 году.

Дискуссия вокруг сроков

Африканские страны предлагали установить более жесткий дедлайн — 2030 год, с запретом производства, импорта и экспорта.

Иран, Индия и Великобритания выступали против такого ускорения, считая его преждевременным.

В результате был достигнут компромисс — постепенное сворачивание к 2034 году.

Комментарий исполнительной секретарки Конвенции Моники Станкевич: «Мы открыли новую главу в борьбе с ртутным загрязнением. Ртуть — это настоящее бедствие».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

От изменения подписей до конфликта интересов: РСУ утвердила комплекс решений для реформирования судов

РСУ утвердила пакет решений для упорядочения работы судов, защиты персональных данных и обеспечения непрерывности правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]