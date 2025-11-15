Украинцам больше не будут ставить ртутные пломбы: известна дата окончательного запрета амальгамы

Более 150 стран, включая Украину, согласились полностью отказаться от ртутной амальгамы к 2034 году.

Государства-участницы Конвенции Минамата согласились полностью прекратить использование стоматологических амальгам на основе ртути к 2034 году. Это решение называют историческим шагом в борьбе с глобальным загрязнением ртутью. Об этом сообщает Barrons.

Среди этих стран — Украина, почти все государства ЕС, Япония, Канада, большинство стран Африки, Латинской Америки и Азии. В целом это более 150 государств, то есть фактически большинство мира.

Что произошло

В финальном заявлении конференции указано, что страны договорились о «полном прекращении использования зубных амальгам к 2034 году». Это фактически открывает новую главу в истории системного сокращения ртутного загрязнения.

Всемирная организация здравоохранения относит ртуть к топ-10 самых опасных токсичных веществ, представляющих угрозу для здоровья людей.

Почему это важно

Ртутные пломбы применяются уже более 175 лет, но многочисленные исследования свидетельствуют о токсичности материала.

Некоторые страны уже запретили использование амальгам — теперь это станет глобальным стандартом.

Более 150 стран являются сторонами Конвенции Минамата, принятой в 2013 году.

Дискуссия вокруг сроков

Африканские страны предлагали установить более жесткий дедлайн — 2030 год, с запретом производства, импорта и экспорта.

Иран, Индия и Великобритания выступали против такого ускорения, считая его преждевременным.

В результате был достигнут компромисс — постепенное сворачивание к 2034 году.

Комментарий исполнительной секретарки Конвенции Моники Станкевич: «Мы открыли новую главу в борьбе с ртутным загрязнением. Ртуть — это настоящее бедствие».

