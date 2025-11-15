  1. Суспільство
Українцям більше не ставитимуть ртутні пломби: відома дата остаточної заборони амальгами

12:59, 15 листопада 2025
Понад 150 країн, зокрема й Україна, погодилися повністю відмовитися від ртутної амальгами до 2034 року.
Українцям більше не ставитимуть ртутні пломби: відома дата остаточної заборони амальгами
Держави-учасниці Конвенції Мінамата погодилися повністю припинити використання стоматологічних амальгам на основі ртуті до 2034 року. Це рішення називають історичним кроком у боротьбі з глобальним забрудненням ртуттю. Про це повідомляє Barrons.

Серед цих країн — Україна, майже всі держави ЄС, Японія, Канада, більшість країн Африки, Латинської Америки та Азії. Загалом це понад 150 держав, тобто фактично більшість світу.

Що сталося

У фінальній заяві конференції зазначено, що країни домовилися про «повне припинення використання зубних амальгам до 2034 року». Це фактично відкриває нову главу в історії системного скорочення ртутного забруднення.

Всесвітня організація охорони здоров’я відносить ртуть до топ-10 найбільш небезпечних токсичних речовин, які становлять загрозу для здоров’я людей.

Чому це важливо

Ртутні пломби застосовуються вже понад 175 років, але численні дослідження свідчать про токсичність матеріалу.

Деякі країни вже заборонили використання амальгами — тепер це стане глобальним стандартом.

Більше 150 країн є сторонами Конвенції Мінамата, ухваленої у 2013 році.

Дискусія навколо термінів

Африканські країни пропонували встановити жорсткіший дедлайн — 2030 рік, із забороною виробництва, імпорту та експорту.

Іран, Індія та Велика Британія виступали проти такого прискорення, вважаючи його передчасним.

У результаті було досягнуто компроміс — поступове згортання до 2034 року.

Коментар виконавчої секретарки Конвенції Моніки Станкевич: «Ми відкрили новий розділ у боротьбі з ртутним забрудненням. Ртуть — це справжнє лихо».

