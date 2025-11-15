  1. Общество

15 ноября – какой сегодня праздник и главные события

09:06, 15 ноября 2025
15 ноября, в частности, Международный день писателей, находящихся в заключении.
Фото: objectiv.tv
15 ноября 2025 года мир отмечает Международный день предупреждения всех форм транснациональной организованной преступности и борьбы с ними, День Стива Ирвина, Международный день сыра и хлеба, а также Международный день писателей, находящихся в заключении.

Церковные праздники

День памяти святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива чтит трех христианских подвижников. Гурий и Самон жили в III веке в Эдессе (ныне Шанлыурфа, Турция) во время правления императора Диоклетиана. Они проповедовали христианство, за что их арестовали, пытали и предлагали отречься от веры. Оба остались непоколебимыми и приняли мученическую смерть. Авив, диакон Эдесы, жил в IV веке при императоре Ликинии. За свою веру он подвергся преследованиям, был подвергнут пыткам и сожжен заживо, но не отрекся от христианства.

Рождественский пост, или Четыредесятница, начинается 15 ноября и длится 40 дней до 24 декабря. Этот период поста православные христиане посвящают подготовке к празднованию Рождества Христова.

События дня в истории

  • В 1919 году Директория и правительство УНР решили отправить Федора Швеца и Андрея Макаренко за границу с дипломатическими поручениями, передав всю власть Симону Петлюре.
  • В 1945 году в Аугсбурге украинские ученые-эмигранты основали Украинскую свободную академию наук.
  • В 1960 году в море вышла первая американская подводная лодка типа «Джордж Вашингтон» с ядерными ракетами на борту.
  • В 1971 году компания Intel представила первый в мире микропроцессор Intel 4004.

