15 ноября – какой сегодня праздник и главные события
15 ноября 2025 года мир отмечает Международный день предупреждения всех форм транснациональной организованной преступности и борьбы с ними, День Стива Ирвина, Международный день сыра и хлеба, а также Международный день писателей, находящихся в заключении.
Церковные праздники
День памяти святых мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива чтит трех христианских подвижников. Гурий и Самон жили в III веке в Эдессе (ныне Шанлыурфа, Турция) во время правления императора Диоклетиана. Они проповедовали христианство, за что их арестовали, пытали и предлагали отречься от веры. Оба остались непоколебимыми и приняли мученическую смерть. Авив, диакон Эдесы, жил в IV веке при императоре Ликинии. За свою веру он подвергся преследованиям, был подвергнут пыткам и сожжен заживо, но не отрекся от христианства.
Рождественский пост, или Четыредесятница, начинается 15 ноября и длится 40 дней до 24 декабря. Этот период поста православные христиане посвящают подготовке к празднованию Рождества Христова.
События дня в истории
- В 1919 году Директория и правительство УНР решили отправить Федора Швеца и Андрея Макаренко за границу с дипломатическими поручениями, передав всю власть Симону Петлюре.
- В 1945 году в Аугсбурге украинские ученые-эмигранты основали Украинскую свободную академию наук.
- В 1960 году в море вышла первая американская подводная лодка типа «Джордж Вашингтон» с ядерными ракетами на борту.
- В 1971 году компания Intel представила первый в мире микропроцессор Intel 4004.
