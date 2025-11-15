15 листопада – яке сьогодні свято та головні події
15 листопада світ вшановує Міжнародний день попередження всіх форм транснаціональної організованої злочинності та боротьби з ними, День Стіва Ірвіна, Міжнародний день сиру і хліба, а також Міжнародний день письменників, які перебувають в ув’язненні.
Церковні свята
День пам’яті святих мучеників та сповідників Гурія, Самона і Авіва вшановує трьох християнських подвижників. Гурій і Самон жили в III столітті в Едесі (нині Шанлиурфа, Туреччина) за правління імператора Діоклетіана. Вони проповідували християнство, за що їх арештували, катували і пропонували зректися віри. Обидва залишилися непохитними і прийняли мученицьку смерть. Авів, диякон Едеси, жив у IV столітті за імператора Лікинія. За свою віру він зазнав переслідувань, був підданий тортурам і спалений живцем, але не відрікся від християнства.
Різдвяний піст, або Чотиридесятниця, розпочинається 15 листопада і триває 40 днів до 24 грудня. Цей період постування православні християни присвячують підготовці до святкування Різдва Христового.
Події дня в історії
- 1919 року Директорія та уряд УНР вирішили відправити Федора Швеця та Андрія Макаренка за кордон із дипломатичними дорученнями, передавши всю владу Симону Петлюрі.
- 1945 року в Аугсбурзі українські вчені-емігранти заснували Українську вільну академію наук.
- 1960 року в море вийшов перший американський підводний човен типу «Джордж Вашингтон» із ядерними ракетами на борту.
- 1971 року компанія Intel представила перший у світі мікропроцесор Intel 4004.
