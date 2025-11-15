  1. Суспільство

15 листопада – яке сьогодні свято та головні події

09:06, 15 листопада 2025
15 листопада, зокрема, Міжнародний день письменників, які перебувають в ув’язненні.
15 листопада – яке сьогодні свято та головні події
Фото: objectiv.tv
15 листопада світ вшановує Міжнародний день попередження всіх форм транснаціональної організованої злочинності та боротьби з ними, День Стіва Ірвіна, Міжнародний день сиру і хліба, а також Міжнародний день письменників, які перебувають в ув’язненні.

Церковні свята

День пам’яті святих мучеників та сповідників Гурія, Самона і Авіва вшановує трьох християнських подвижників. Гурій і Самон жили в III столітті в Едесі (нині Шанлиурфа, Туреччина) за правління імператора Діоклетіана. Вони проповідували християнство, за що їх арештували, катували і пропонували зректися віри. Обидва залишилися непохитними і прийняли мученицьку смерть. Авів, диякон Едеси, жив у IV столітті за імператора Лікинія. За свою віру він зазнав переслідувань, був підданий тортурам і спалений живцем, але не відрікся від християнства.

Різдвяний піст, або Чотиридесятниця, розпочинається 15 листопада і триває 40 днів до 24 грудня. Цей період постування православні християни присвячують підготовці до святкування Різдва Христового.

Події дня в історії

  • 1919 року Директорія та уряд УНР вирішили відправити Федора Швеця та Андрія Макаренка за кордон із дипломатичними дорученнями, передавши всю владу Симону Петлюрі.
  • 1945 року в Аугсбурзі українські вчені-емігранти заснували Українську вільну академію наук.
  • 1960 року в море вийшов перший американський підводний човен типу «Джордж Вашингтон» із ядерними ракетами на борту.
  • 1971 року компанія Intel представила перший у світі мікропроцесор Intel 4004.

яке сьогодні свято свято

