Работа и личная жизнь: как сохранить баланс и избежать выгорания

Ключевые правила, которые позволяют снизить стресс, избежать перегрузки и сохранить мотивацию.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцам дали рекомендации, как избежать профессионального выгорания и сохранить продуктивность в условиях, когда они сталкиваются с чрезмерной рабочей нагрузкой, домашними хлопотами и постоянным стрессом из-за обстрелов.

Государственная служба занятости подчеркивает: игнорирование собственных ресурсов рано или поздно приводит к снижению эффективности, конфликтам дома и хронической усталости. Стало известно, как сохранить баланс.

Планируйте реалистично

Рекомендуется распределять задания так, чтобы запланированная работа занимала не более 60% дня. Из восьми часов — не более пяти на конкретные задачи, а остальные — для непредвиденных ситуаций.

Четко определяйте суть задания

Прежде чем приступать к работе, стоит выяснить цели, ответственных и ожидаемый результат — это поможет избежать дублирования и ненужных действий.

Позволяйте себе откладывать нет срочные дела

Если задание не вызывает ресурса — смените деятельность. Переключение помогает мозгу восстановиться и вернуться к работе с мотивацией.

Работа должна оставаться на работе

В свободное время не рекомендуют отвечать на рабочие письма, звонки или планировать следующий рабочий день. Отдых напрямую влияет на качество работы.

Качество важнее количества

Чрезмерное ускорение темпа приводит к ошибкам. Лучше выполнить меньше, но качественно — это эффективнее в долгосрочной перспективе.

Заботьтесь о здоровье

Плохое самочувствие — сигнал для паузы. При сложных симптомах следует обратиться к врачу и взять больничный. Работа во время болезни повышает риски как для человека, так и для коллектива.

Развивайте коммуникацию

Личное общение с близкими помогает улучшать навыки, важные для карьеры: слушать, договариваться, выражать мысли. Чтение книг также стимулирует развитие.

Отдыхайте

Уставший человек теряет интерес к работе, общению и творчеству. Полноценный отдых — ключ к устойчивой мотивации.

В Службе занятости подчеркивают: баланс между работой и личной жизнью — это не роскошь, а необходимость для сохранения здоровья и результативности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.