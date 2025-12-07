Пенсии для тех, кто находится на гособеспечении: кому выплачивают 25%, а кто получает полную сумму

Правила начисления и выплаты пенсий для пенсионеров, детей-сирот и других лиц, которые находятся на полном государственном обеспечении.

В Пенсионном фонде напомнили украинцам о важных правилах начисления и выплаты пенсий для тех, кто находится на полном государственном обеспечении. Вопрос касается большого количества людей — от пенсионеров в соцучреждениях до детей-сирот.

Сколько пенсии получает пенсионер в государственном учреждении

С момента зачисления в учреждение полного государственного обеспечения пенсионеру выплачивается 25% от назначенной пенсии. Выплата в уменьшенном размере начинается с 1 числа месяца, следующего после зачисления.

Если же назначенная пенсия превышает стоимость содержания, человеку выплачивают разницу, но она не может быть меньше тех же 25%.

Исключение: пенсии за особые заслуги

Лица, которым пенсия назначена за особые заслуги перед Украиной (ст. 14 Закона №1767-ІІІ), получают ее в полном размере, даже если находятся на полном государственном обеспечении.

Как выплачивают пенсию, если есть нетрудоспособные члены семьи

Для пенсионеров, которые содержат нетрудоспособных родственников, действуют дополнительные правила:

25% пенсии выплачивают самому пенсионеру,

до 50% — нетрудоспособным членам семьи.

Что происходит, если пенсионер временно отсутствует

Если человек не проживал постоянно в учреждении — был в больнице или в отпуске — за период отсутствия пенсия начисляется в полном объеме.

Выплата детям-сиротам и другим детям

Детям-сиротам пенсия в связи с потерей кормильца выплачивается в полном размере, даже во время пребывания на полном государственном обеспечении. Средства поступают на их банковские счета.

Другие дети, которые также находятся на государственном обеспечении, получают 50% назначенной пенсии, что также перечисляется на их текущий счет.

