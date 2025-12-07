  1. Суспільство
  2. / В Україні

Пенсії для тих, хто перебуває на держутриманні: кому виплачують 25%, а хто отримує повну суму

17:11, 7 грудня 2025
Правила нарахування та виплати пенсій для пенсіонерів, дітей-сиріт та інших осіб, які перебувають на повному державному утриманні.
У Пенсійному фонді нагадали українцям про важливі правила нарахування та виплати пенсій для тих, хто перебуває на повному державному утриманні. Питання стосується великої кількості людей — від пенсіонерів у соцзакладах до дітей-сиріт.

Скільки пенсії отримує пенсіонер у державній установі

З моменту зарахування до закладу повного державного утримання пенсіонеру виплачується 25% від призначеної пенсії. Виплата у зменшеному розмірі починається з 1 числа місяця, що настає після зарахування.

Якщо ж призначена пенсія перевищує вартість утримання, людині виплачують різницю, але вона не може бути меншою за ті самі 25%.

Виняток: пенсії за особливі заслуги

Особи, яким пенсію призначено за особливі заслуги перед Україною (ст. 14 Закону №1767-ІІІ), отримують її у повному розмірі, навіть якщо перебувають на повному державному утриманні.

Як виплачують пенсію, якщо є непрацездатні члени сім’ї

Для пенсіонерів, які утримують непрацездатних родичів, діють додаткові правила:

  • 25% пенсії виплачують самому пенсіонеру,
  • до 50% — непрацездатним членам сім’ї.

Що відбувається, якщо пенсіонер тимчасово відсутній

Якщо людина не проживала постійно у закладі — була у лікарні чи відпустці — за період відсутності пенсія нараховується у повному обсязі.

Виплата дітям-сиротам та іншим дітям

Дітям-сиротам пенсія у зв’язку з утратою годувальника виплачується в повному розмірі, навіть під час перебування на повному державному утриманні. Кошти надходять на їхні банківські рахунки.

Інші діти, які також перебувають на державному утриманні, отримують 50% призначеної пенсії, що також перераховується на їхній поточний рахунок.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

