Пенсії для тих, хто перебуває на держутриманні: кому виплачують 25%, а хто отримує повну суму
У Пенсійному фонді нагадали українцям про важливі правила нарахування та виплати пенсій для тих, хто перебуває на повному державному утриманні. Питання стосується великої кількості людей — від пенсіонерів у соцзакладах до дітей-сиріт.
Скільки пенсії отримує пенсіонер у державній установі
З моменту зарахування до закладу повного державного утримання пенсіонеру виплачується 25% від призначеної пенсії. Виплата у зменшеному розмірі починається з 1 числа місяця, що настає після зарахування.
Якщо ж призначена пенсія перевищує вартість утримання, людині виплачують різницю, але вона не може бути меншою за ті самі 25%.
Виняток: пенсії за особливі заслуги
Особи, яким пенсію призначено за особливі заслуги перед Україною (ст. 14 Закону №1767-ІІІ), отримують її у повному розмірі, навіть якщо перебувають на повному державному утриманні.
Як виплачують пенсію, якщо є непрацездатні члени сім’ї
Для пенсіонерів, які утримують непрацездатних родичів, діють додаткові правила:
- 25% пенсії виплачують самому пенсіонеру,
- до 50% — непрацездатним членам сім’ї.
Що відбувається, якщо пенсіонер тимчасово відсутній
Якщо людина не проживала постійно у закладі — була у лікарні чи відпустці — за період відсутності пенсія нараховується у повному обсязі.
Виплата дітям-сиротам та іншим дітям
Дітям-сиротам пенсія у зв’язку з утратою годувальника виплачується в повному розмірі, навіть під час перебування на повному державному утриманні. Кошти надходять на їхні банківські рахунки.
Інші діти, які також перебувають на державному утриманні, отримують 50% призначеної пенсії, що також перераховується на їхній поточний рахунок.
