Холодовая травма в условиях войны — что провоцирует и как развивается

23:54, 5 февраля 2026
В холодное время года повышается риск холодовой травмы или, как ее чаще называют в быту, переохлаждения.
Фото: dialog.ua
Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний разъяснил вопрос холодовой травмы.

Медики отмечают, что важно не игнорировать этот вид травмы, поскольку продолжительность ее лечения более чем вдвое превышает продолжительность лечения пострадавших с ожогами.

Помимо низкой температуры холодовую травму могут провоцировать такие факторы:

  • высокая влажность (даже длительное пребывание при температуре +5 — +8 °C, но при высокой влажности может вызвать у человека холодовую травму);
  • ветер (наличие ветра значительно увеличивает потерю тепла);
  • хронические заболевания / чрезмерная усталость у человека;
  • употребление алкоголя;
  • принадлежность к определенным группам (дети, пожилые люди особенно чувствительны к воздействию низких температур из-за особенностей теплообменных процессов в организме);
  • ношение тесной неудобной обуви, легкой одежды.

Комбинация нескольких таких факторов значительно усиливает риск развития холодовой травмы.

Острое воздействие низких температур можно разделить на обморожение (локальное действие низких температур) и замерзание (общее переохлаждение).

Общее переохлаждение развивается так:

  • Сначала у пострадавшего появляются лихорадка, слабость, усталость и сонливость, развивается мелкое (холодовое) дрожание мышц и «гусиная кожа».
  • Если неблагоприятные факторы продолжают действовать, холодовое дрожание достигает максимума, появляется поверхностная гипотермия (снижение температуры / охлаждение), сонливость начинает переходить в расстройство сознания.
  • Если же холодовое дрожание подавляется, это свидетельствует об очень опасной гипотермии, которая может привести к остановке дыхания и сердца. При этом состояние пострадавшего крайне тяжелое, он может быть без сознания. На этом этапе крайне важно срочно оказать помощь — без нее человек может умереть.

Медики добавили, что холодовая травма — это не только дискомфорт, а реальная угроза жизни. В холодное время года важно защищать себя и близких, избегать факторов риска и немедленно обращаться за медицинской помощью при первых признаках переохлаждения. Своевременные действия спасают жизнь.

