Холодовая травма в условиях войны — что провоцирует и как развивается
Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний разъяснил вопрос холодовой травмы.
Медики отмечают, что важно не игнорировать этот вид травмы, поскольку продолжительность ее лечения более чем вдвое превышает продолжительность лечения пострадавших с ожогами.
Помимо низкой температуры холодовую травму могут провоцировать такие факторы:
- высокая влажность (даже длительное пребывание при температуре +5 — +8 °C, но при высокой влажности может вызвать у человека холодовую травму);
- ветер (наличие ветра значительно увеличивает потерю тепла);
- хронические заболевания / чрезмерная усталость у человека;
- употребление алкоголя;
- принадлежность к определенным группам (дети, пожилые люди особенно чувствительны к воздействию низких температур из-за особенностей теплообменных процессов в организме);
- ношение тесной неудобной обуви, легкой одежды.
Комбинация нескольких таких факторов значительно усиливает риск развития холодовой травмы.
Острое воздействие низких температур можно разделить на обморожение (локальное действие низких температур) и замерзание (общее переохлаждение).
Общее переохлаждение развивается так:
- Сначала у пострадавшего появляются лихорадка, слабость, усталость и сонливость, развивается мелкое (холодовое) дрожание мышц и «гусиная кожа».
- Если неблагоприятные факторы продолжают действовать, холодовое дрожание достигает максимума, появляется поверхностная гипотермия (снижение температуры / охлаждение), сонливость начинает переходить в расстройство сознания.
- Если же холодовое дрожание подавляется, это свидетельствует об очень опасной гипотермии, которая может привести к остановке дыхания и сердца. При этом состояние пострадавшего крайне тяжелое, он может быть без сознания. На этом этапе крайне важно срочно оказать помощь — без нее человек может умереть.
Медики добавили, что холодовая травма — это не только дискомфорт, а реальная угроза жизни. В холодное время года важно защищать себя и близких, избегать факторов риска и немедленно обращаться за медицинской помощью при первых признаках переохлаждения. Своевременные действия спасают жизнь.
