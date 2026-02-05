Холодова травма в умовах війни — що провокує та як розвивається

У холодну пору року підвищується ризик холодової травми або, як її частіше називають у побуті, переохолодження.

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб роз’яснив питання холодової травми.

Медики зазначають, що важливо не ігнорувати цей вид травми, оскільки тривалість її лікування понад удвічі перевищує тривалість лікування постраждалих з опіками.

Окрім низької температури холодову травму можуть провокувати такі чинники:

- висока вологість (навіть тривале перебування при температурі +5 — +8 °С, але за високої вологості може спричинити в людини холодову травму);

- вітер (наявність вітру значно збільшує втрату тепла);

- хронічні захворювання/надмірна втома в людини;

- вживання алкоголю;

- належність до певних груп (діти, люди похилого віку особливо чутливі до дії низьких температур через особливості теплообмінних процесів в організмі);

- носіння тісного незручного взуття, легкого одягу.

Комбінація декількох таких чинників значно посилює ризик розвитку холодової травми.

Гострий вплив низьких температур можна розділити на обмороження (локальна дія низьких температур) та замерзання (загальне переохолодження).

Загальне переохолодження розвивається так:

- Спочатку в постраждалого з’являються лихоманка, слабкість, втома й сонливість, розвивається дрібне (холодове) тремтіння м’язів і «гусяча шкіра».

- Якщо несприятливі фактори продовжують діяти, холодове тремтіння досягає максимуму, з’являється поверхнева гіпотермія (зниження температури/охолодження), сонливість починає переходити в розлад свідомості.

- Якщо ж холодове тремтіння пригнічується, це свідчить про дуже небезпечну гіпотермію, яка може призвести до зупинки дихання та серця. При цьому стан постраждалого вкрай важкий, може бути непритомним. На цьому етапі вкрай важливо терміново надати допомогу — без неї людина може померти.

Медики додали, що холодова травма — це не лише дискомфорт, а реальна загроза життю. У холодну пору року важливо захищати себе та близьких, уникати факторів ризику й негайно звертатися по медичну допомогу за перших ознак переохолодження. Вчасні дії рятують життя.

