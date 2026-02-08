Как возобновить выплату пенсии — инструкция для лиц за границей и на ВОТ
С 1 января 2026 года Пенсионный фонд Украины прекратил выплаты пенсий лицам, которые не выполнили обязательные требования до 31 декабря 2025 года.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Сумской области отметило, что выплаты возобновляются в полном объеме (с учетом задолженности с даты прекращения, но не более чем за три года до дня обращения за получением пенсии) после выполнения процедур.
Обязательные требования:
Физическая идентификация лица
Подтверждение неполучения пенсионных или страховых выплат от Российской Федерации (для лиц, которые находятся или находились на ВОТ)
Порядок прохождения физической идентификации
Выберите один из способов:
- Через «Дія.Підпис» (рекомендуется)
Войдите в личный кабинет на portal.pfu.gov.ua или в мобильное приложение «Пенсионный фонд»
Авторизуйтесь с помощью «Дія.Підпис»
Пройдите фотоидентификацию
Введите пятизначный код
Процедура завершается автоматически за 3–5 минут
- Через видеоконференцсвязь
Подайте заявление на портале (раздел «Идентификация в режиме видеоконференцсвязи»)
Или позвоните в контакт-центр: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71
Выберите платформу (Zoom, Google Meet, Viber, Telegram и т. д.)
В назначенное время предъявите документ, удостоверяющий личность
- Через дипломатические учреждения Украины (для лиц за границей)
Получите справку о нахождении в живых в ближайшем посольстве/консульстве
Отправьте оригинал по почте в территориальный орган ПФУ или загрузите сканированную копию через портал с КЭП
- Лично (на подконтрольной территории)
Обратитесь в сервисный центр ПФУ или уполномоченный банк с паспортом.
Подтверждение неполучения выплат от РФ (для лиц на ВОТ или выехавших с ВОТ)
В кабинете на portal.pfu.gov.ua → раздел «Дистанционное информирование» → установите отметку
Во время видеосеанса — дайте устный ответ работнику ПФУ (фиксируется автоматически)
При личном обращении — проставьте отметку в заявлении
По почте (за границей) — отправьте письменное уведомление вместе со справкой о нахождении в живых
Контроль выполнения
Проверьте статус в личном кабинете на portal.pfu.gov.ua или в приложении «Пенсионный фонд Украины» → раздел «Моя идентификация» (дата и способ последней проверки).
Рекомендуется выполнить процедуры немедленно. После завершения идентификации и/или подачи уведомления выплаты возобновляются автоматически.
