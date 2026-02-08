Как возобновить выплату пенсии — инструкция для лиц за границей и на ВОТ

Выплата пенсии возобновляется в полном объеме после выполнения процедур.

С 1 января 2026 года Пенсионный фонд Украины прекратил выплаты пенсий лицам, которые не выполнили обязательные требования до 31 декабря 2025 года.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Сумской области отметило, что выплаты возобновляются в полном объеме (с учетом задолженности с даты прекращения, но не более чем за три года до дня обращения за получением пенсии) после выполнения процедур.

Обязательные требования:

Физическая идентификация лица

Подтверждение неполучения пенсионных или страховых выплат от Российской Федерации (для лиц, которые находятся или находились на ВОТ)

Порядок прохождения физической идентификации

Выберите один из способов:

Через «Дія.Підпис» (рекомендуется)

Войдите в личный кабинет на portal.pfu.gov.ua или в мобильное приложение «Пенсионный фонд»

Авторизуйтесь с помощью «Дія.Підпис»

Пройдите фотоидентификацию

Введите пятизначный код

Процедура завершается автоматически за 3–5 минут

Через видеоконференцсвязь

Подайте заявление на портале (раздел «Идентификация в режиме видеоконференцсвязи»)

Или позвоните в контакт-центр: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71

Выберите платформу (Zoom, Google Meet, Viber, Telegram и т. д.)

В назначенное время предъявите документ, удостоверяющий личность

Через дипломатические учреждения Украины (для лиц за границей)

Получите справку о нахождении в живых в ближайшем посольстве/консульстве

Отправьте оригинал по почте в территориальный орган ПФУ или загрузите сканированную копию через портал с КЭП

Лично (на подконтрольной территории)

Обратитесь в сервисный центр ПФУ или уполномоченный банк с паспортом.

Подтверждение неполучения выплат от РФ (для лиц на ВОТ или выехавших с ВОТ)

В кабинете на portal.pfu.gov.ua → раздел «Дистанционное информирование» → установите отметку

Во время видеосеанса — дайте устный ответ работнику ПФУ (фиксируется автоматически)

При личном обращении — проставьте отметку в заявлении

По почте (за границей) — отправьте письменное уведомление вместе со справкой о нахождении в живых

Контроль выполнения

Проверьте статус в личном кабинете на portal.pfu.gov.ua или в приложении «Пенсионный фонд Украины» → раздел «Моя идентификация» (дата и способ последней проверки).

Рекомендуется выполнить процедуры немедленно. После завершения идентификации и/или подачи уведомления выплаты возобновляются автоматически.

