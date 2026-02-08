Як поновити виплату пенсії — інструкція для осіб за кордоном та на ТОТ

Виплата пенсії поновлюється в повному обсязі після виконання процедур.

З 1 січня 2026 року Пенсійний фонд України припинив виплати пенсій особам, які не виконали обов’язкові вимоги до 31 грудня 2025 року.

Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області зазначило, що виплати поновлюються в повному обсязі (з урахуванням заборгованості з дати припинення, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії) після виконання процедур.

Обов’язкові вимоги:

- Фізична ідентифікація особи

- Підтвердження неотримання пенсійних або страхових виплат від Російської Федерації (для осіб, які перебувають або перебували на ТОТ)

Порядок проходження фізичної ідентифікації

Оберіть один із способів:

1. Через «Дія.Підпис» (рекомендовано)

- Увійдіть до особистого кабінету на portal.pfu.gov.ua або в мобільний застосунок «Пенсійний фонд»

- Авторизуйтесь за допомогою «Дія.Підпис»

- Пройдіть фотоідентифікацію

- Введіть п’ятизначний код

- Процедура завершується автоматично за 3–5 хвилин

2. Через відеоконференцзв’язок

- Подайте заяву на порталі (розділ «Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку»)

- Або зателефонуйте до контакт-центру: 0 800 503 753 (044) 281-08-70 (044) 281-08-71

- Оберіть платформу (Zoom, Google Meet, Viber, Telegram тощо)

- У призначений час пред’явіть документ, що посвідчує особу

3. Через дипломатичні установи України (для осіб за кордоном)

- Отримайте довідку про перебування в живих у найближчому посольстві/консульстві

- Надішліть оригінал поштою до територіального органу ПФУ або завантажте скановану копію через портал з КЕП

4. Особисто (на підконтрольній території)

Зверніться до сервісного центру ПФУ або уповноваженого банку з паспортом

Підтвердження неотримання виплат від РФ (для осіб на ТОТ або виїхавших з ТОТ)

У кабінеті на portal.pfu.gov.ua → розділ «Дистанційне інформування» → встановіть позначку

Під час відеосеансу — надайте усну відповідь працівнику ПФУ (фіксується автоматично)

При особистому зверненні — проставте позначку в заяві

Поштою (за кордоном) — надішліть письмове повідомлення разом із довідкою про перебування в живих

Контроль виконання

Перевірте статус у особистому кабінеті на portal.pfu.gov.ua або в застосунку «Пенсійний фонд України» → розділ «Моя ідентифікація» (дата та спосіб останньої перевірки).

Рекомендується виконати процедури негайно. Після завершення ідентифікації та/або подання повідомлення виплати поновлюються автоматично.

