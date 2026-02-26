26 февраля – какой сегодня праздник и главные события

26 февраля — День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.

26 февраля в Украине отмечают День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. В этот день в 2014 году в Симферополе состоялся митинг украинцев и крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховного Совета Крыма.

Также 26 февраля отмечают День фисташек, День термоса и Всемирный день неторопливости.

События 26 февраля в разные годы

1921 — основан Каменец-Подольский государственный педагогический институт;

1935 — Роберт Уотсон-Уотт продемонстрировал британским ВВС технологию радара;

1987 — Англиканская церковь разрешила женщинам быть священниками;

1992 — Украина установила дипломатические отношения с Финляндией;

2004 — Европейский парламент признал сталинскую депортацию чеченского народа актом геноцида;

2014 — состоялся митинг в Симферополе, который стал символом сопротивления оккупации Крыма.

Церковный праздник

В этот день почитают святого Порфирия, епископа Газского. Он родился около 346 года в Салониках в богатой семье. В 25 лет вступил в скитский монастырь в Египте, где прожил пять лет. Впоследствии отправился в Иерусалим, поселился в пещере над Иорданом, а в 385 году был рукоположен в священники. Патриарх Иерусалимский поручил ему хранить часть Господня креста. В 396 году Порфирий был рукоположен в епископы Газы, где он служил в течение 24 лет. Умер в 420 году.

Именины

26 февраля именины отмечают Иван, Николай, Петр, Сергей и Анна.

