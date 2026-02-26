  1. Суспільство
26 лютого – яке сьогодні свято та головні події

09:42, 26 лютого 2026
26 лютого — День спротиву окупації Криму та Севастополя.
26 лютого – яке сьогодні свято та головні події
Фото: dn.gov.ua
26 лютого в Україні відзначають День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Цього дня у 2014 році в Сімферополі відбувся мітинг українців і кримських татар на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму.

Також 26 лютого відзначають День фісташок, День термоса та Всесвітній день неквапливості.

Події 26 лютого в різні роки

  • 1921 — засновано Кам'янець-Подільський державний педагогічний інститут;
  • 1935 — Роберт Ватсон-Ватт продемонстрував британським ВПС технологію радару;
  • 1987 — Англіканська церква дозволила жінкам бути священиками;
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Фінляндією;
  • 2004 — Європейський парламент визнав сталінську депортацію чеченського народу актом геноциду;
  • 2014 — відбувся мітинг у Сімферополі, який став символом спротиву окупації Криму.

Церковне свято

Цього дня вшановують святого Порфирія, єпископа Газського. Він народився близько 346 року в Салоніках у заможній родині. У 25 років вступив до скитського монастиря в Єгипті, де прожив п’ять років. Згодом вирушив до Єрусалима, оселився в печері над Йорданом, а у 385 році був висвячений на священика. Патріарх Єрусалимський доручив йому зберігати частину Господнього хреста. У 396 році Порфирія висвятили на єпископа Гази, де він служив упродовж 24 років. Помер у 420 році.

Іменини

26 лютого іменини відзначають Іван, Микола, Петро, Сергій та Ганна.

яке сьогодні свято свято

