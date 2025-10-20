Во Флориде обнаружили предполагаемую снайперскую вышку с видом на самолёт Трампа — фото

ФБР расследует появление подозрительной наблюдательной вышки с обзором на самолёт Трампа.

ФБР начало расследование после того, как возле международного аэропорта Палм-Бич во Флориде обнаружили подозрительную наблюдательную вышку, с которой открывался прямой обзор на место, где Дональд Трамп выходит из самолета Air Force One. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на Секретную службу США.

Представитель Секретной службы Энтони Гугильельми сообщил, что сооружение обнаружили во время предварительных мер безопасности перед прибытием президента.

«Секретная служба США тесно сотрудничает с ФБР и правоохранителями округа Палм-Бич. Во время проверки территории с использованием технических средств и физического осмотра наши сотрудники выявили предметы, вызвавшие беспокойство. На месте не было никаких лиц, и передвижения президента не пострадали», — заявил Гугильельми.

По данным источников, вышка стояла через дорогу от части аэропорта, где обычно паркуются частные самолеты, в том числе личный самолет Трампа. Лайнер Air Force One обычно не размещается в этом секторе, но на этот раз его припарковали там из-за строительных работ.

Как известно, Трамп прибыл во Флориду в пятницу и проводит выходные в своем имении Mar-a-Lago в Вест-Палм-Бич, где традиционно играет в гольф.

Это уже не первый случай, когда вокруг Трампа усиливают меры безопасности. За последние два года против него несколько раз готовили покушения.

