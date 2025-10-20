Практика судів
У Флориді виявили ймовірну снайперську вежу з оглядом на літак Трампа — фото

09:56, 20 жовтня 2025
ФБР розслідує появу підозрілої спостережної вежі з оглядом на літак Трампа.
У Флориді виявили ймовірну снайперську вежу з оглядом на літак Трампа — фото
ФБР розпочало розслідування після того, як поблизу міжнародного аеропорту Палм-Біч у Флориді виявили підозрілу спостережну вежу, з якої відкривався прямий огляд місця, де Дональд Трамп виходить із літака Air Force One. Про це повідомляє NBC News із посиланням на Секретну службу США.

Представник Секретної служби Ентоні Гугільєльмі повідомив, що споруду знайшли під час попередніх заходів безпеки перед прибуттям президента.

«Секретна служба США тісно співпрацює з ФБР та правоохоронцями округу Палм-Біч. Під час перевірки території за допомогою технічних засобів і фізичних оглядів наші співробітники виявили предмети, що викликали занепокоєння. Жодних осіб на місці не було, і пересування президента не постраждало», — заявив Гугільєльмі.

За даними джерел, вежа стояла через дорогу від частини аеропорту, де зазвичай паркуються приватні літаки, зокрема особистий літак Трампа. Лайнер Air Force One зазвичай не розміщується в цьому секторі, але цього разу його припаркували там через будівельні роботи.

Як відомо, Трамп прибув до Флориди у п’ятницю та проводить вихідні у своєму маєтку Mar-a-Lago в Вест-Палм-Біч, де традиційно грає в гольф.

Це вже не перший випадок, коли навколо Трампа посилюють безпеку. За останні два роки проти нього кілька разів готували замахи.

США

