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  1. Правовая позиция адвоката
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Как бороться за законные выплаты военным: боевые, ранения, увольнения, — смотрите онлайн Адвокат на Право ТВ

09:49, 18 января 2024
Правовые аспекты и тонкости получения военными выплат, прямой эфир на Право ТВ.
Как бороться за законные выплаты военным: боевые, ранения, увольнения, — смотрите онлайн Адвокат на Право ТВ

Выплаты военным 2024. Правовые аспекты и тонкости получения выплат. Что делать, если не выплачивают денежное довольствие или дополнительное вознаграждение? Куда обращаться? Как защитить права эффективно?

Уже сегодня вы получите инструменты действий и практические рекомендации.

Ведь программа "Адвокат" на YouTube-канале "Право ТВ" продолжает информировать о правах и обязанностях в военное время.

18 января в 13.00 приглашаем присоединиться к прямой трансляции по теме «Система выплат и изменения дополнительного денежного вознаграждения военному 2024. Как защитить свои права в случае недоплаты в 100 тысяч гривен? Как оформить денежное довольствие при ранении, лечении и увольнении?»

В течение эфира журналист Дарья Мезенцева обсудит с адвокатами Оксаной Доготер и Артемом Бондарем следующие тематики:

⁃ Дополнительное вознаграждение военным за защиту Родины. 50 тысяч. 70 тысяч, 100 тысяч гривен. Кому предусмотрено? Какие условия получения и градации дополнительных выплат? Какие причины недоплат и как их решать? Примеры практики адвокатов.

⁃ Выплаты при ранении, травме, контузии, увечья, связанные с защитой Родины. Какие возникают проблемные моменты во взаимодействии раненого и воинской части? В каком случае выплачивают единовременную выплату за ранения?

⁃ Ранение связано с военной службой и ранение связано с защитой Родины. Как разница между этими понятиями оказывает влияние на денежные выплаты?

⁃ Выплаты на лечение. Почему армейцам приходится лечиться за свой счет?

⁃ Выплаты при увольнении с военной службы. Как уволиться в соответствии с юридической процедурой, чтобы выплаты сохранились в полном предусмотренном объеме?

⁃ Сроки давности относительно возможности получения выплат. Как их не нарушить?

- Судебная практика обжалования решений по выплатам. В каком случае следует избирать судебную защиту прав? Примеры практики адвокатов.

Также в течение прямого эфира вы сможете задавать ваши вопросы. Присоединяйтесь!

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