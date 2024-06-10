Кабмин утвердил новый порядок государственной регистрации актов СБУ

Нормативно-правовые акты СБУ подаются на государственную регистрацию исключительно в бумажной форме и в одном экземпляре.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 17 мая издал Указ №333/2024, которым внес изменения в Указ Президента от 18 мая 2007 г. №427/2007 «О полномочиях и гарантиях осуществления постоянного контроля за деятельностью Службы безопасности Украины».

Фактически из Указа 2007 года убрали фигуру Уполномоченного Президента по контролю за деятельностью СБУ. Напомним, что в 2021 году институт уполномоченных был трансформирован, и вместо Уполномоченного по СБУ начал работать советник. Вместе с тем изменения в соответствующий Указ о порядке регистрации актов СБУ не вносились.

Следовательно, согласно изменениям государственная регистрация нормативно-правовых актов Службы безопасности Украины, затрагивающих права, свободы, законные интересы граждан или имеющих межведомственный характер, в том числе по вопросам контрразведки, оперативно-розыскной деятельности и деятельности в сфере охраны государственной тайны, теперь осуществляется в порядке, установленном Кабмином.

В свою очередь, Кабмин постановлением от 7 июня 2024 г. №658 утвердил Порядок государственной регистрации нормативно-правовых актов Службы безопасности по контрразведке, оперативно-розыскной деятельности и деятельности в сфере охраны государственной тайны.

Порядок определяет особенности государственной регистрации нормативно-правовых актов СБУ, затрагивающих права, свободы, законные интересы граждан или имеющие межведомственный характер.

Государственная регистрация нормативно правовых актов СБУ осуществляется Минюстом.

Государственной регистрации подлежат нормативно-правовые акты СБУ независимо от характера и степени секретности сведений, содержащихся в них, в частности с грифами секретности «Особой важности», «Совершенно секретно» и «Секретно», а также с грифом «Для служебного пользования».

Процедуру государственной регистрации нормативно-правовых актов СБУ осуществляют уполномоченные должностные лица Минюста, перечень которых утверждается Министром юстиции по согласованию с СБУ.

Уполномоченные должностные лица Минюста осуществляют государственную регистрацию нормативно-правовых актов СБУ после получения в установленном законодательством порядке допуска и доступа к государственной тайне.

Нормативно-правовые акты СБУ, в частности, изданные вместе с другими субъектами нормотворения, подаются на государственную регистрацию исключительно в бумажной форме и в одном экземпляре (оригинал нормативно-правового акта).

Оригинал нормативно-правового акта СБУ и сопроводительные документы к нему по установленной законодательством форме (объяснительная записка, справка о соответствии обязательствам Украины в сфере европейской интеграции и праву Европейского Союза (acquis ЕС), заключение о проведении гендерно-правовой экспертизы проекта этого акта, документы о внешнем согласовании нормативно-правового акта СБУ с заинтересованными органами (при наличии), заключение Минцифры о проведении цифровой экспертизы, если проект нормативно-правового акта СБУ касается вопросов информатизации, электронного управления, формирования и использования национальных электронных информационных ресурсов, развития информационного общества, электронной демократии, предоставления административных услуг или цифрового развития), в течение трех рабочих дней после издания нормативно-правового акта СБУ направляются сопроводительным письмом СБУ на имя Министра юстиции в конверте с отметкой «Лично», оформленном с соблюдением требований законодательства об охране государственной тайны и другой информации с ограниченным доступом. Копии нормативно-правовых актов СБУ не производятся.

К оригиналу нормативно-правового акта СБУ прилагается в контрольном состоянии текст нормативно-правового акта СБУ, в который вносятся изменения и/или признающийся утратившим силу.

Если нормативно правовой акт СБУ связан с поступлениями и/или расходами бюджета, проект такого акта согласовывается Минфином. Согласование проекта нормативно правового акта СБУ в Минфине осуществляется уполномоченными должностными лицами Минфина с учетом требований законодательства об охране государственной тайны и другой информации с ограниченным доступом.

Минюст проводит государственную регистрацию нормативно правовых актов СБУ в течение 15 рабочих дней со дня поступления их в Минюст. При необходимости (необходимость углубленного анализа нормативно-правовых актов и т.п.) Минюстом может быть продлен срок государственной регистрации нормативно-правовых актов СБУ, но не более чем на 10 рабочих дней, о чем сообщается СБУ.

Для проведения анализа нормативно-правовых актов СБУ, поданных на государственную регистрацию, Минюст может привлекать исключительно сотрудников СБУ (кроме общих нормативно-правовых актов, к анализу которых приобщаются сотрудники органов, являющихся их соразработчиками).

Если нормативно правовой акт СБУ отвечает требованиям законодательства, Минюст принимает решение о его государственной регистрации и включает такой акт в Государственный реестр нормативно правовых актов министерств и других органов исполнительной власти и Единого государственного реестра нормативно правовых актов путем внесения в них сведений исключительно о виде зарегистрированного нормативно-правового акта СБУ, его дате и регистрационном индексе, грифе ограничения доступа, дате государственной регистрации и номере акта согласно Государственному реестру нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти.

В случае поступления нормативно-правового акта СБУ, который не подлежит государственной регистрации, Минюст в течение пяти рабочих дней со дня поступления такого акта возвращает этот акт и сопроводительные документы к нему с соответствующим обоснованием.

Если во время государственной регистрации нормативно-правового акта СБУ установлено, что он не отвечает требованиям законодательства, Минюст по просьбе СБУ возвращает такой акт для доработки с указанием обоснованных замечаний и выявленных нарушений или отказывает в государственной регистрации такого акта в соответствии с требованиями законодательства о государственной регистрацию нормативно-правовых актов.

Нормативно-правовые акты СБУ вступают в силу через 10 дней после их государственной регистрации, если иное не установлено такими актами, но не ранее чем через 10 дней после их государственной регистрации.

Оригинал зарегистрированного в Минюсте нормативно-правового акта СБУ (завизированный уполномоченным должностным лицом Минюста на обратной стороне каждой страницы) и сопроводительные документы к нему возвращаются СБУ с указанием регистрационных данных этого нормативно-правового акта (дата государственной регистрации и номер акта согласно Государственному реестром нормативно правовых актов министерств и других органов исполнительной власти, а также дата и номер регистрационного кода включения такого акта в Единый государственный реестр нормативно правовых актов).

Автор: Наталя Мамченко

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