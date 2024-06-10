Кабмін затвердив новий порядок державної реєстрації актів СБУ

Нормативно-правові акти СБУ подаються на державну реєстрацію виключно в паперовій формі та в одному примірнику.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський 17 травня видав Указ №333/2024, яким вніс зміни до Указу Президента від 18 травня 2007 року №427/2007 «Про повноваження та гарантії здійснення постійного контролю за діяльністю Служби безпеки України».

Фактично з Указу 2007 року прибрали фігуру Уповноваженого Президента з питань контролю за діяльністю СБУ. Нагадаємо, що в 2021 році інститут уповноважених було трансформовано, і замість Уповноваженого з питань СБУ почав працювати радник. Разом з тим, зміни до відповідного Указу щодо порядку реєстрації актів СБУ не вносилися.

Отже, відповідно до змін державна реєстрація нормативно-правових актів Служби безпеки України, які зачіпають права, свободи, законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, у тому числі з питань контррозвідки, оперативно-розшукової діяльності та діяльності у сфері охорони державної таємниці, відтепер здійснюється в порядку, встановленому Кабміном.

В свою чергу, Кабмін постановою від 7 червня 2024 р. №658 затвердив Порядок державної реєстрації нормативно-правових актів Служби безпеки з питань контррозвідки, оперативно-розшукової діяльності та діяльності у сфері охорони державної таємниці.

Порядок визначає особливості державної реєстрації нормативно-правових актів СБУ, які зачіпають права, свободи, законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер.

Державна реєстрація нормативно-правових актів СБУ здійснюється Мін’юстом.

Державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти СБУ незалежно від характеру та ступеня секретності відомостей, що в них містяться, зокрема з грифами секретності «Особливої важливості», «Цілком таємно» і «Таємно», а також з грифом «Для службового користування».

Процедуру державної реєстрації нормативно-правових актів СБУ здійснюють уповноважені посадові особи Мін’юсту, перелік яких затверджується Міністром юстиції за погодженням із СБУ.

Уповноважені посадові особи Мін’юсту здійснюють державну реєстрацію нормативно-правових актів СБУ після отримання в установленому законодавством порядку допуску та доступу до державної таємниці.

Нормативно-правові акти СБУ, зокрема видані разом з іншими суб’єктами нормотворення, подаються на державну реєстрацію виключно в паперовій формі та в одному примірнику (оригінал нормативно-правового акта).

Оригінал нормативно-правового акта СБУ та супровідні документи до нього за встановленою законодавством формою (пояснювальна записка, довідка щодо відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС), висновок про проведення гендерно-правової експертизи проекту цього акта, документи про зовнішнє погодження нормативно-правового акта СБУ із заінтересованими органами (за наявності), висновок Мінцифри про проведення цифрової експертизи, якщо проект нормативно-правового акта СБУ стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку), протягом трьох робочих днів після видання нормативно-правового акта СБУ надсилаються супровідним листом СБУ на ім’я Міністра юстиції у конверті з відміткою «Особисто», оформленому з дотриманням вимог законодавства про охорону державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом. Копії нормативно-правових актів СБУ не виготовляються.

До оригіналу нормативно-правового акта СБУ додається у контрольному стані текст нормативно-правового акта СБУ, до якого вносяться зміни та/або який визнається таким, що втратив чинність.

Якщо нормативно-правовий акт СБУ пов’язаний з надходженнями та/або витратами бюджету, проект такого акта погоджується Мінфіном. Погодження проекту нормативно-правового акта СБУ в Мінфіні здійснюється уповноваженими посадовими особами Мінфіну з урахуванням вимог законодавства про охорону державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом.

Мін’юст проводить державну реєстрацію нормативно-правових актів СБУ протягом 15 робочих днів з дня надходження їх до Мін’юсту. За потреби (необхідність проведення поглибленого аналізу нормативно- правових актів тощо) Мін’юстом може бути продовжено строк державної реєстрації нормативно-правових актів СБУ, але не більш як на 10 робочих днів, про що повідомляється СБУ.

Для проведення аналізу нормативно-правових актів СБУ, поданих на державну реєстрацію, Мін’юст може залучати виключно співробітників СБУ (крім спільних нормативно-правових актів, до аналізу яких долучаються співробітники органів, що є їх співрозробниками).

Якщо нормативно-правовий акт СБУ відповідає вимогам законодавства, Мін’юст приймає рішення про його державну реєстрацію та включає такий акт до Державного реєстру нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади і Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів шляхом внесення до них відомостей виключно про вид зареєстрованого нормативно-правового акта СБУ, його дату і реєстраційний індекс, гриф обмеження доступу, дату державної реєстрації та номер акта згідно з Державним реєстром нормативно- правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади.

У разі надходження нормативно-правового акта СБУ, який не підлягає державній реєстрації, Мін’юст протягом п’яти робочих днів з дня надходження такого акта повертає цей акт та супровідні документи до нього з відповідним обґрунтуванням.

Якщо під час державної реєстрації нормативно-правового акта СБУ встановлено, що він не відповідає вимогам законодавства, Мін’юст на прохання СБУ повертає такий акт для доопрацювання із зазначенням обґрунтованих зауважень і виявлених порушень або відмовляє в державній реєстрації такого акта відповідно до вимог законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

Нормативно-правові акти СБУ набирають чинності через 10 днів після їх державної реєстрації, якщо інше не встановлено такими актами, але не раніше ніж через 10 днів після їх державної реєстрації.

Оригінал зареєстрованого у Мін’юсті нормативно-правового акта СБУ (завізований уповноваженою посадовою особою Мін’юсту на звороті кожної сторінки) та супровідні документи до нього повертаються СБУ із зазначенням реєстраційних даних цього нормативно-правового акта (дата державної реєстрації та номер акта згідно з Державним реєстром нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, а також дата та номер реєстраційного коду включення такого акта до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів).

Автор: Наталя Мамченко

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