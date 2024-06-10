Дискредитував ЗСУ: на Вінниччині затримали адміністратора каналу про повістки

У Телеграм-каналі чоловік писав про місця вручення повісток.

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру адміністратору ТГ-каналу, який намагався «зірвати» мобілізацію на Вінниччині.

Як повідомляє СБУ, йдеться про 30-річного підприємця з Хмільника. Встановлено, що він і сам ігнорує призов на військову службу, і закликає українців ухилятися від мобілізації.

Він створив та адміністрував Телеграм-канал, де публікував інформацію про роботу ТЦК на території регіону.

СБУ оголосила йому підозру у перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Чоловіку загрожує до восьми років тюрми.

Раніше ми писали, що на Одещині затримали адміністратора Телеграм-каналу, який інформував про місця роздачі повісток.

Нагадаємо, на Київщини викрили адміністраторів Телеграм-каналу та групи у Viber, які писали про місця вручення повісток.

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