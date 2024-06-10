Дискредитировал ВСУ: в Винницкой области задержали администратора канала о повестках

В Телеграм-канале мужчина писал о местах вручения повесток.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении администратору ТГ-канала, пытавшегося «сорвать» мобилизацию в Винницкой области.

Как сообщает СБУ, речь идет о 30-летнем предпринимателе из Хмельника. Установлено, что он и сам игнорирует призыв на военную службу и призывает украинцев уклоняться от мобилизации.

Он создал и администрировал Телеграм-канал, где публиковал информацию о работе ТЦК на территории региона.

СБУ объявила ему подозрение в препятствовании законной деятельности ВСУ.

Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что в Одесской области задержали администратора Телеграм-канала, который информировал о местах раздачи повесток.

Напомним, в Киевской области разоблачили администраторов Телеграм-канала и группы в Viber, которые информировали о местах вручения повесток.

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