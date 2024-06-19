Кабмин поручил МВД координировать экспериментальный проект по формированию перечня граждан, персональные данные которых внесут в Реестр военнообязанных «Оберег»

Однако и по действующему закону о Реестре «Оберег» предусмотрено, что для формирования базы данных Реестра «Оберег» ЦИК, Налоговая служба и ГМС подают данные по всем гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

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Кабмин 18 июня согласовал предложение Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Государственной миграционной службы, Администрации Государственной пограничной службы по реализации экспериментального проекта по формированию перечня граждан Украины, персональные данные которых подлежат внесению в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Также, как сообщил представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук, утвержден Порядок реализации экспериментального проекта.

Установлено, что координатором экспериментального проекта Министерство внутренних дел, а участниками – Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Государственная миграционная служба, Администрация Государственной пограничной службы.

Текст решения Кабмина пока не опубликован.

Вместе с тем, недостаточно понятно, о каком именно «перечне граждан Украины, персональные данные которых подлежат внесению в Реестр «Оберег» говорится, ведь действующий Закон о Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» в статье 13 предусматривает, что для формирования базы данных Реестра «Оберег» Центральная избирательная комиссия, Государственная налоговая служба и Государственная миграционная служба представляют путем электронного взаимодействия в Реестр сведения, предусмотренные статьей 7 настоящего Закона, в отношении всех граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет (т.е. ФИО, налоговый номер, реквизиты паспорта и т.п.).

В целом же, согласно действующей статье 7 Закона «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» в Реестр «Оберег» заносятся следующие персональные данные призывника, военнообязанного и резервиста:

1) фамилия, сведения об изменении фамилии;

2) собственное имя (все собственные имена), сведения об изменении собственного имени;

3) отчество (при наличии);

4) дата рождения;

5) место рождения;

6) пол;

7) место жительства и местонахождение;

7-1) номера средств связи и адреса электронной почты;

8) сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях, а также детях (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) - с согласия призывника, военнообязанного, резервиста (после изменений – исключительно с согласия)

8-1) сведения о семейном положении лица и членов его семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), а также детей) (после изменений – исключительно с согласия);

9) реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия) (после изменений – реквизиты паспорта гражданина Украины и документов, дающих право гражданину Украины на выезд из Украины) и въезд в Украину (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);

9-1) сведения о гражданстве (изменении гражданства);

10) сведения о смерти лица или объявлении лица умершим или признании его безвестно отсутствующим;

11) сведения об ограничении гражданской дееспособности, признании лица недееспособным (возобновление дееспособности);

12) сведения о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, учреждения, организации, место работы, должность, стаж работы);

13) регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

14) отцифрованный образ лица;

15) сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины;

15-1) сведения о перемещении лица на временно оккупированную территорию Украины (дата и направление);

16) сведения об образовании и специальности (после изменений – реквизиты документа об образовании (серия, номер, дата выдачи, издавшее заведение образования, уровень образования, профессия, отрасль знаний, специальность);

16-1) сведения о форме обучения соискателей внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего и последипломного образования;

16-2) сведения об опыте работы по специальности;

17) сведения об установлении, смене группы инвалидности;

17-1) сведения о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинского долга;

18) сведения о привлечении к уголовной ответственности (уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления);

19) сведения о привлечении к уголовной ответственности на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу;

20) сведения о наличии (отсутствии) судимости;

21) уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;

22) сведения о статусе ветерана войны;

23) сведения о владении иностранными языками;

24) сведения о разрешении на хранение и ношение оружия;

25) сведения о прохождении программ повышения квалификации, переподготовки;

26) сведения о документах, оформленных для выезда за границу на постоянное проживание, или оставление на постоянное проживание за границей, или возвращение в Украину;

27) реквизиты водительского удостоверения (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия, категория);

28) реквизиты удостоверения тракториста-машиниста (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, категория);

29) реквизиты квалификационного удостоверения члена палубной команды судна внутреннего плавания, другого квалификационного документа, которым подтверждаются профессиональные компетентности для безопасной эксплуатации судна внутреннего плавания, международного удостоверения на право управления прогулочным судном, удостоверение судоводителя малого судна/водного мотоцикла, другого документа, управление прогулочным судном, малым судном, водным мотоциклом (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия, квалификация);

30) реквизиты свидетельства пилота воздушного судна (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия, категория);

31) сведения о лице, пропавшем без вести при особых обстоятельствах;

32) сведения о внутренне перемещенном лице;

33) сведения о наличии права на отсрочку от призыва военную службу во время мобилизации.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон, предусматривающий изменения в порядок формирования Реестра «Оберег» в части передачи данных ЦИК, ГМС и Налоговой службой.

Автор: Наталья Мамченко

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