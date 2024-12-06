Полиция нашла тысячи евро наличными во время обыска в резиденции экс-еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса – Politico

Бывший еврокомиссар по вопросам юстиции и кандидат на главу Совета Европы Дидье Рейндерс годами отмывал деньги через бельгийскую национальную лотерею – ведется расследование.

Бельгийская полиция нашла тысячи евро наличными во время обыска в резиденции бывшего еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, сообщает Politico 6 декабря.

Рейндерса допросили в рамках расследования по отмыванию денег, а его собственность обыскали, только через несколько дней после окончания срока его полномочий еврокомиссара.

Утверждается, что Рейндерс, который, как еврокомиссар, отвечал за соблюдение верховенства права в блоке, годами отмывал деньги через национальную лотерею Бельгии. Согласно отчету Le Soir, в его домах было найдено около 10 000 евро.

Ранее против Рейндерса в 2019 году проводилось расследование по обвинениям в коррупции и отмывании денег, но он настаивал на своей невиновности, и прокуратура сняла обвинения. Он пользовался формой дипломатического иммунитета в течение пятилетнего срока пребывания в должности комиссара.

Представитель Европейской комиссии подтвердил, что им известно о расследовании, и заявил, что будет сотрудничать с бельгийскими властями.

«Конечно, мы видели сообщения СМИ о деле, связанном с бывшим комиссаром и бывшим министром Дидье Рейндерсом. У нас нет дополнительной информации по этому поводу», - сказал спикер. «Если бельгийские власти свяжутся с нами, мы будем с ними сотрудничать», добавил он.

Летом Рейндерс предпринял неудачную попытку возглавить Совет Европы.

Автор: Наталя Мамченко

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