Поліція знайшла тисячі євро готівкою під час обшуку в резиденції екс-єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса – Politico

Колишній єврокомісар з питань юстиції і кандидат на голову Раду Європи Дідьє Рейндерс роками відмивав гроші через бельгійську національну лотерею – ведеться розслідування.

Бельгійська поліція знайшла тисячі євро готівкою під час обшуку в резиденції колишнього єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса, повідомляє Politico 6 грудня.

Рейндерса допитали в рамках розслідування щодо відмивання грошей , а його власність обшукали, лише через кілька днів після закінчення терміну його повноважень єврокомісара.

Стверджується, що Рейндерс, який як єврокомісар відповідав за дотримання верховенства права в блоці, роками відмивав гроші через національну лотерею Бельгії. Відповідно до звіту Le Soir, у його будинках було знайдено біля 10 000 євро.

Раніше проти Рейндерса в 2019 році проводилося розслідування за звинуваченнями в корупції та відмиванні грошей, але він наполягав на своїй невинуватості, і прокуратура зняла обвинувачення. Він користувався формою дипломатичного імунітету протягом п'ятирічного терміну перебування на посаді комісара.

Представник Європейської комісії підтвердив, що їм відомо про розслідування, і заявив, що співпрацюватиме з бельгійською владою.

«Звичайно, ми бачили повідомлення ЗМІ про справу, пов’язану з колишнім комісаром і колишнім міністром Дідьє Рейндерсом. У нас немає додаткової інформації з цього приводу», - сказав речник. «Якщо бельгійська влада зв’яжеться з нами, ми будемо з ними співпрацювати», додав він.

Влітку Рейндерс зробив невдалу спробу очолити Раду Європи.

Автор: Наталя Мамченко

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