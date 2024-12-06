У Києві запалили вогні на головній ялинці країни, фото та відео

У День святого Миколая у Києві відкрили головну ялинку країни.

Фото: Віталій Кличко

У п’ятницю, 6 грудня, у День святого Миколая у Києві на Софійській площі запалили вогні на головній ялинці країни. Про це повідомив у Телеграм міський голова Віталій Кличко, який був присутній на відкритті ялинки.

Зазначимо, що цього року було ухвалено рішення ставити ялинку білого кольору. Прикрашена вона блакитними кулями та гірляндою, а на верхівці розміщена різдвяна зірка.

"Чистий білий колір ялинки символізує початок світлого й чистого шляху, нагадуючи про оновлення, яке приносять Різдво Христове та Новий рік. Світло-блакитна гірлянда довжиною у 2 км огорнула дерево ніжним сяйвом. Прикрашають його 2 тисячі бірюзових іграшок", - розповів Кличко.

Ялинка штучна і заввишки 15 метрів. Її знову встановили і прикрасили за кошти меценатів.

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