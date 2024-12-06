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Україну поділять на зони — як планують змінити графіки відключення світла з січня

16:57, 6 грудня 2024
Починаючи з січня, принцип відключення світла в Україні можуть кардинально змінити.
Україну поділять на зони — як планують змінити графіки відключення світла з січня
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Міненерго планує переглянути порядок використання графіків стабілізаційних відключень електроенергії. Починаючи з 2025 року, планується поділити всі області на кілька зон. Про це повідомляє РБК-Україна.

Проблеми з енергопостачанням в Україні зберігатимуться, а практика застосування відключень показала, що вони не завжди є рівномірними для українців, які проживають у різних областях. 

Зазначається, що наразі бракує генерації, а один із блоків АЕС перебуває у стані зупинки.

За даними видання, зараз для кожної області розробляються окремі графіки. Обленерго отримують накази від "Укренерго" про відключення певних черг споживачів, після чого самі визначають, які саме черги й на який період відключати. Тому в деяких регіонах відключення тривають по 3-4 години, а в інших — по 2 години, причому з різною частотою. Міненерго наразі працює над уніфікацією графіків відключень, щоб стандартизувати їх за кожною чергою.

Повідомляється, що запровадити однакові графіки для всіх регіонів країни неможливо, оскільки це може спричинити серйозні коливання в енергетичній системі. Тому енергетики розглядають варіант об’єднання графіків кількох областей в одну чи кілька зон із приблизно рівним обсягом споживання, де застосовуватимуть однакові графіки відключень.

Наприклад, Одеська, Черкаська, Львівська та кілька інших областей можуть бути об’єднані в одну зону, яка працюватиме за єдиним графіком. Тобто, якщо для третьої черги встановлено відключення на 4 години в певний час, то це відбудеться одночасно в усіх регіонах цієї зони. Подібна система діятиме й в інших зонах.

Як наголошує видання, це лише один із запропонованих варіантів. Інший підхід передбачає більш гнучкий механізм, коли для певних ситуацій пропонують відключення не по одній черзі, а по "півтори черги", щоб адаптувати графік до реальних умов.

Нова методика відключень наразі перебуває на етапі розробки, але планується запровадити її з січня 2025 року.

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Україна світло графіки відключень світла

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