Украину разделят на зоны - как планируют изменить графики отключения света с января

Начиная с января, принцип отключения света в Украине могут кардинально изменить.

Минэнерго планирует пересмотреть порядок использования графиков стабилизационных отключений электроэнергии. Начиная с 2025 года планируется поделить все области на несколько зон. Об этом сообщает РБК-Украина.

Проблемы с энергоснабжением в Украине будут сохраняться, а практика применения отключений показала, что они не всегда равномерны для украинцев, проживающих в разных областях.

Отмечается, что пока нет генерации, а один из блоков АЭС находится в состоянии остановки.

По данным издания сейчас для каждой области разрабатываются отдельные графики. Облэнерго получают приказы от "Укрэнерго" об отключении определенных очередей потребителей, после чего сами определяют, какие именно очереди и на какой период отключать.

Поэтому в некоторых регионах отключения продолжаются по 3-4 часа, а в других – по 2 часа, причем с разной частотой. Минэнерго сейчас работает над унификацией графиков отключений, чтобы стандартизировать их по каждой очереди.

Сообщается, что ввести одинаковые графики для всех регионов страны невозможно, поскольку это может повлечь за собой серьезные колебания в энергетической системе. Поэтому энергетики рассматривают вариант объединения графиков нескольких областей в одну или несколько зон с примерно равным объемом потребления, где будут применяться одинаковые графики отключений.

К примеру, Одесская, Черкасская, Львовская и несколько других областей могут быть объединены в одну зону, которая будет работать по единому графику. То есть если для третьей очереди установлено отключение на 4 часа в определенное время, то это произойдет одновременно во всех регионах этой зоны. Подобная система будет действовать и в других зонах.

Как отмечает издание, это только один из предложенных вариантов. Другой подход предполагает более гибкий механизм, когда для определенных ситуаций предлагают отключение не по одной очереди, а по "полторы очереди", чтобы адаптировать график к реальным условиям.

Новая методика отключений сейчас находится на этапе разработки, но планируется ввести ее с января 2025 года.

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