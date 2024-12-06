В Киеве зажгли огни на главной елке страны, фото и видео

В День святого Николая в Киеве открыли главную елку страны.

В пятницу, 6 декабря, в День святого Николая в Киеве на Софийской площади зажгли огни на главной елке страны. Об этом сообщил в Телеграм городской голова Виталий Кличко, присутствовавший на открытии елки.

Отметим, что в этом году было принято решение ставить елку белого цвета. Украшена она голубыми шарами и гирляндой, а на вершине расположена рождественская звезда.

"Чистый белый цвет елки символизирует начало светлого и чистого пути, напоминая об обновлении, которое приносят Рождество Христово и Новый год. Светло-голубая гирлянда длиной в 2 км окутала дерево нежным сиянием. Украшают его 2 тысячи бирюзовых игрушек", – рассказал Кличко.

Елка искусственная и высотой 15 метров. Ее снова установили и украсили на средства меценатов.

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