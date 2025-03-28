Если сторона уголовного процесса не указала в апелляционной жалобе определенных доводов, это не может быть основанием для ее возвращения — Верховный Суд

Вопрос о формулировке требований перед судом апелляционной инстанции и их обосновании относится к полномочиям стороны уголовного процесса и не может трактоваться как существенный недостаток апелляционной жалобы и быть основанием для ее возвращения.

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Тот факт, что сторона уголовного процесса не указала в своей апелляционной жалобе определенных доводов или указала их таким образом, что апелляционный суд из текста обжалуемого решения и поданной жалобы усматривает их необоснованность, согласно положениям УПК не может считаться недостатком апелляционной жалобы и основанием для ее возвращения.

На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 26 февраля 2025 года по делу № 373/2508/14-к.

Позиции судов

Приговором местного суда трое лиц признаны невиновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 275 УК, и оправданы в связи с недоказанностью наличия в их действиях состава указанных уголовных правонарушений.

Потерпевшая обжаловала этот приговор в суд апелляционной инстанции.

Постановлением апелляционного суда от 3 июня 2024 года апелляционная жалоба потерпевшей была оставлена без движения, поскольку апеллянт не указал оснований для отмены приговора, предусмотренных ч. 1 ст. 420 УПК, что, по мнению суда апелляционной инстанции, свидетельствует о несоответствии апелляционной жалобы требованиям п. 4 ч. 2 ст. 396 УПК и лишает суд возможности определить пределы пересмотра обжалуемого решения.

Потерпевшая повторно подала апелляционную жалобу, которую постановлением апелляционного суда от 2 августа 2024 года вернули в связи с тем, что потерпевшая не устранила недостатки апелляционной жалобы в установленный срок. При этом судья-докладчик отметил альтернативные требования апелляционной жалобы потерпевшей и отсутствие оснований для обоснования требования об отмене приговора и назначении нового рассмотрения в суде первой инстанции.

В кассационной жалобе потерпевшая указывает, что тот факт, что она не указала в своей жалобе определенных требований и доводов или обосновала свои требования способом, который кажется суду неубедительным или недостаточным, не может считаться недостатком апелляционной жалобы в значении статей 396, 399 УПК.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС отменил постановление апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

В обоснование своей позиции КУС указал, что вопрос о формулировке своих требований перед судом апелляционной инстанции и их обосновании относится к полномочиям стороны уголовного процесса и может быть уточнен ею во время апелляционного рассмотрения уголовного производства с учетом положений статей 403, 407 УПК, а потому не может трактоваться как существенный недостаток апелляционной жалобы и быть основанием для ее возвращения.

При определении того, выполнила ли лицо, подавшее жалобу, требования ст. 396 УПК, апелляционный суд должен учитывать требования статей 22 и 26 УПК, которые предусматривают, что стороны уголовного производства свободны в использовании своих прав, а суд решает только вопросы, вынесенные на его рассмотрение сторонами.

Тот факт, что сторона не указала в своей жалобе определенных доводов или указала их таким образом, что апелляционный суд из текста обжалуемого решения и поданной жалобы усматривает их необоснованность, согласно положениям УПК не может считаться недостатком апелляционной жалобы в значении норм, предусмотренных статьями 396 и 399 УПК.

Как видно из поданной для устранения недостатков апелляционной жалобы, во исполнение постановления об оставлении ее апелляционной жалобы без движения, потерпевшая указала основание, в частности, предусмотренное п. 3 ч. 1 ст. 420 УПК.

Также она сослалась на положения статей 409–412 УПК, при этом требование об отмене приговора суда первой инстанции и вынесении нового приговора, которое содержалось в первичной апелляционной жалобе, в новой апелляционной жалобе потерпевшая также указала.

Вместе с этим она заявила альтернативные требования, в частности, просила частично отменить оправдательный приговор местного суда и вынести новый приговор или отменить приговор и назначить новое судебное рассмотрение в суде первой инстанции.

КУС отметил, что то, какие именно вопросы сторона уголовного процесса выносит на рассмотрение суда, а также о вынесении какого решения она ставит требование, относится к ее дискреционным полномочиям, и использование этих полномочий по собственному усмотрению лица, подающего апелляционную жалобу, не может расцениваться как такой недостаток апелляционной жалобы, который является основанием для ее возвращения.

Автор: Наталя Мамченко

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