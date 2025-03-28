Якщо сторона кримінального процесу не зазначила у апеляційній скарзі певних доводів, це не може бути підставою для її повернення — Верховний Суд

Питання про формулювання вимог перед судом апеляційної інстанції та їх обґрунтування належить до повноважень сторони кримінального процесу і не може тлумачитися як істотний недолік апеляційної скарги та бути підставою для її повернення.

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Той факт, що сторона кримінального процесу не зазначила у своїй апеляційній скарзі певних доводів чи зазначила їх у такий спосіб, що апеляційний суд із тексту оскарженого рішення та поданої скарги вбачає їх безпідставність, за приписами КПК не може вважатися недоліком апеляційної скарги і підставою для її повернення.

На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 26 лютого 2025 року по справі 373/2508/14-к.

Позиції судів

За вироком місцевого суду трьох осіб визнано невинуватими у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 275 КК, та виправдано у зв’язку з недоведеністю, що в їх діянні є склад вказаних кримінальних правопорушень.

Потерпіла оскаржила цей вирок до суду апеляційної інстанції.

Ухвалою апеляційного суду від 3.06.2024 апеляційну скаргу потерпілої залишено без руху, оскільки апелянтом не наведено підстав для скасування вироку, визначених ч. 1 ст. 420 КПК, що на думку суду апеляційної інстанції, свідчить про невідповідність апеляційної скарги вимогам п. 4 ч. 2 ст. 396 КПК та позбавляє суд можливості визначити межі перегляду оскаржуваного рішення.

Потерпіла повторно звернулась з апеляційною скаргою, яку ухвалою апеляційного суду від 2.08.2024 було повернуто у зв’язку з тим, що потерпіла не усунула недоліків апеляційної скарги в установлений строк. При цьому, суддя-доповідач заначив про альтернативні вимоги апеляційної скарги потерпілої та відсутність підстав на обґрунтування вимоги про скасування вироку і призначення нового розгляду у суді першої інстанції.

У касаційній скарзі потерпіла вказує, що той факт, що вона не вказала у своїй скарзі певних вимог та доводів, або обґрунтувала свої вимоги у спосіб, який вважається суду непереконливим або недостатнім, не може вважатися недоліком апеляційної скарги у значенні статей 396, 399 КПК.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС скасовано ухвалу апеляційного суду та призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

В обґрунтування позиції ККС вказав, що питання про формулювання своїх вимог перед судом апеляційної інстанції та їх обґрунтування належить до повноважень сторони кримінального процесу і може бути уточнене нею під час апеляційного розгляду кримінального провадження з урахуванням положень статей 403, 407 КПК, а тому не може тлумачитися як істотний недолік апеляційної скарги і бути підставою для її повернення.

При визначенні того, чи виконала особа, яка подає скаргу, вимоги ст. 396 КПК, апеляційний суд має враховувати вимоги статей 22 та 26 КПК, які передбачають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав, а суд вирішує лише питання, винесені на його розгляд сторонами.

Той факт, що сторона не зазначила у своїй скарзі певних доводів чи зазначила їх в такий спосіб, що апеляційний суд із тексту оскарженого рішення та поданої скарги вбачає їх безпідставність, за приписами КПК не може вважатися недоліком апеляційної скарги у значенні норм, передбачених статтями 396 та 399 КПК.

Як убачається з поданої на усунення недоліків апеляційної скарги, на виконання ухвали про залишення її апеляційної скарги без руху, потерпіла вказала підставу, зокрема, передбачену п. 3 ч. 1 ст. 420 КПК.

Також вона послалась на положення статей 409–412 КПК, при цьому, вимогу про скасування вироку суду першої інстанції та ухвалення нового вироку, яка містилась у первинній апеляційній скарзі, в новій апеляційній скарзі потерпіла також вказала.

Разом із цим, вона заявила альтернативні вимоги, зокрема просила скасувати виправдувальний вирок місцевого суду частково та ухвалити новий вирок або скасувати вирок та призначити новий судовий розгляд у суді першої інстанції.

ККС зазначив, що те, які саме питання сторона кримінального процесу виносить на розгляд суду, а також про постановлення якого рішення ставить вимогу, відноситься до її дискреційних повноважень, і використання цих повноважень на власний розсуд особи, яка подає апеляційну скаргу, не може розцінюватись як такий недолік апеляційної скарги, який є підставою для її повернення.

Автор: Наталя Мамченко

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