Вищий суд Іспанії скасував обвинувальний вирок футболісту Алвесу, знявши обмеження на поїздки

Вищий суд Каталонії скасував вирок Дані Алвесу за зґвалтування через недостатність доказів.

Фото: Reuters

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Вищий суд Каталонії задовольнив апеляцію бразильського футболіста Дані Алвеса та скасував обвинувальний вирок у справі про зґвалтування, повідомляє Reuters. Крім того, з Алвеса було знято всі обмеження на поїздки.

Суд вирішив, що у справі недостатньо доказів, які «перевершують стандарти, які вимагають презумпція невинності». Як зазначено у рішенні, показання передбачуваної жертви не були достовірними, зокрема щодо фактів, які можна було перевірити за допомогою відеозаписів. Суд вважає, що це «явно вказує» на невідповідність розповіді жертви реальним подіям.

Рішення може бути оскаржене у Верховному суді Іспанії.

У лютому 2024 року суд засудив Алвеса до чотирьох з половиною років позбавлення волі за звинуваченням у зґвалтуванні жінки в туалеті нічного клубу в Барселоні в 2022 році. Алвес перебував під вартою з моменту арешту в січні 2023 року. Однак у березні 2024-го його відпустили під заставу в один мільйон євро.

41-річний Алвес розпочинав свою кар'єру в «Севільї», а потім провів вісім сезонів у «Барселоні», вигравши кілька титулів Ліги чемпіонів та чемпіонатів Іспанії. З 2016 року він грав у «Ювентусі», «Парі Сен-Жермен» та бразильському «Сан-Паулу». У 2022 році Алвес повернувся до «Барселони» як вільний агент, а в 2022 році підписав контракт з мексиканським «УНАМ Пумас».

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