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Высший суд Испании отменил обвинительный приговор футболисту Алвесу, сняв ограничения на поездки

14:24, 28 марта 2025
Высший суд Каталонии отменил приговор Дани Алвесу за изнасилование из-за недостаточности доказательств.
Высший суд Испании отменил обвинительный приговор футболисту Алвесу, сняв ограничения на поездки
Фото: Reuters
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Высший суд Каталонии удовлетворил апелляцию бразильского футболиста Дани Алвеса и отменил обвинительный приговор по делу об изнасиловании, сообщает Reuters. Кроме того, с Алвеса были сняты все ограничения на поездки.

Суд решил, что в деле недостаточно доказательств, которые «превосходят стандарты, которые требуют презумпция невиновности». Как указано в решении, показания предполагаемой жертвы не были достоверными, в частности относительно фактов, которые можно было проверить с помощью видеозаписей. Суд считает, что это «явно указывает» на несоответствие рассказа жертвы реальным событиям.

Решение может быть обжаловано в Верховном суде Испании.

В феврале 2024 года суд приговорил Алвеса к четырем с половиной годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании женщины в туалете ночного клуба в Барселоне в 2022 году. Алвес находился под стражей с момента ареста в январе 2023 года. Однако в марте 2024-го его отпустили под залог в один миллион евро.

41-летний Алвес начинал свою карьеру в «Севилье», а затем провел восемь сезонов в «Барселоне», выиграв несколько титулов Лиги чемпионов и чемпионатов Испании. С 2016 года он играл в «Ювентусе», «Пари Сен-Жермен» и бразильском «Сан-Паулу». В 2022 году Алвес вернулся в «Барселону» как свободный агент, а в 2022 году подписал контракт с мексиканским «УНАМ Пумас».

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