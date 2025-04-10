Практика судов
  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Мобилизованные судьи не имеют права на получение судейского вознаграждения – Большая Палата Верховного Суда поставила точку

15:23, 10 апреля 2025
БП ВС в деле по иску судьи Верховного Суда Андрея Калараша указала, что мобилизованные судьи могут рассчитывать на денежное обеспечение военнослужащих, но параллельно получать судейское вознаграждение не должны.
Мобилизованные судьи не имеют права на получение судейского вознаграждения – Большая Палата Верховного Суда поставила точку
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судьи, которые мобилизовались на военную службу, не должны получать судейское вознаграждение. К такому выводу пришла Большая Палата Верховного Суда 13 марта 2025 года в постановлении по делу №320/10955/23. Примечательно, что иск к Верховному Суду в данном деле подавал судья Верховного Суда Андрей Калараш.

Как отмечает БП ВС, в случае прохождения судьей военной службы по призыву во время мобилизации, а также в других случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 39 Закона «О воинской обязанности и военной службе», за ним сохраняется место работы и должность на срок до окончания особого периода или до дня фактического увольнения.

В этот период на судью распространяется статус военнослужащего, определенный нормативно-правовыми актами, в частности гарантии правовой и социальной защиты военнослужащих, а судейское вознаграждение судье не выплачивается.

Обстоятельства дела

Согласно обстоятельствам дела, приказом председателя суда от 5 марта 2022 года истец, судья Верховного Суда Андрей Калараш, был освобожден от должности судьи в связи с призывом во время мобилизации в Вооруженные Силы Украины в Силы территориальной обороны на неопределенный срок с сохранением за ним места работы, занимаемой должности и средней заработной платы. Однако с 19 июля 2022 года начисление и выплата истцу судейского вознаграждения были прекращены.

Истец считал, что действующее законодательство не предусматривает приостановление выплаты судейского вознаграждения судьям, проходящим военную службу в ВСУ, и такое приостановление является противоправным ограничением гарантированных Конституцией Украины прав судьи.

Суды предыдущих инстанций иск удовлетворили, отмечая, что к спорным правоотношениям не применяются нормы ч. 3 ст. 119 КЗпП (в редакции Закона от 1 июля 2022 года № 2352-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений», которым положение о сохранении среднего заработка по месту работы за работниками на время призыва на военную службу было исключено).

Что решила Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата ВС не согласилась с такими выводами, исходя из следующего.

Если судья призван для прохождения военной службы, в частности по призыву во время мобилизации, трудовые отношения между ним и судом регулируются именно нормой ч. 3 ст. 119 КЗпП, поскольку в Законе «О судоустройстве и статусе судей» отсутствует норма, которая бы иначе регулировала эти отношения.

Поступив на военную службу, истец не потерял статуса судьи, его полномочия судьи сохранились в силу норм ч. 7 ст. 126 Конституции Украины и ст. 119 Закона «О судоустройстве и статусе судей». В то же время он приобрел статус военнослужащего.

Будучи освобожденным от исполнения обязанностей по осуществлению правосудия на период прохождения военной службы, истец в этот период не имеет права на получение судейского вознаграждения как вознаграждения за выполнение профессионального долга судьи. Он вступил в публичные правоотношения с государством относительно прохождения военной службы на условиях, в том числе и в части обеспечения (денежного, материального), которые установило государство для этого вида публичной службы. В связи с этим прекращение начисления и выплаты истцу судейского вознаграждения является правомерным.

Напоминаем, что в настоящее время некоторые судьи, являющиеся членами Высшего совета правосудия, включая его главу Григория Усика, параллельно с получением зарплаты в ВРП получают пенсию.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

судья Верховный Суд военные судебная практика Большая Палата Верховного Суда военнослужащие мобилизация военная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мобилизованные судьи не имеют права на получение судейского вознаграждения – Большая Палата Верховного Суда поставила точку

БП ВС в деле по иску судьи Верховного Суда Андрея Калараша указала, что мобилизованные судьи могут рассчитывать на денежное обеспечение военнослужащих, но параллельно получать судейское вознаграждение не должны.

Остановка Антикоррупционным судом производства в отношении обвиняемых судей из-за их мобилизации – практика суда

ВАКС ссылается на статью 335 УПК, которая устанавливает, что в случае, если обвиняемый был призван для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, суд приостанавливает судебное производство до его увольнения с военной службы.

Верховной Раде рекомендовали принять в целом изменения в закон о страховании владельцев автомобилей относительно расширения прав УБД и лиц с инвалидностью

На протяжении действия военного положения и одного года после его окончания участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны будут иметь право на компенсацию их расходов на страховые премии по внутренним договорам страхования из бюджета.

Комитет рекомендовал принять законопроекты об оценке эффективности работы налоговиков и таможенников

Оценка работы налоговиков не будет зависеть только от собранных налогов, а внешнюю оценку работы таможенников будут проводить с участием иностранных экспертов.

По каким правилам высокопоставленные чиновники могут обменять наказание на прохождение военной службы

Кабинет Министров Украины 31 декабря 2024 года добавил норму, согласно которой на военную службу во время мобилизации могут быть призваны осужденные высокопоставленные лица, а также подозреваемые и обвиняемые – за некоторыми исключениями.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео