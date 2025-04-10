Мобилизованные судьи не имеют права на получение судейского вознаграждения – Большая Палата Верховного Суда поставила точку

БП ВС в деле по иску судьи Верховного Суда Андрея Калараша указала, что мобилизованные судьи могут рассчитывать на денежное обеспечение военнослужащих, но параллельно получать судейское вознаграждение не должны.

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Судьи, которые мобилизовались на военную службу, не должны получать судейское вознаграждение. К такому выводу пришла Большая Палата Верховного Суда 13 марта 2025 года в постановлении по делу №320/10955/23. Примечательно, что иск к Верховному Суду в данном деле подавал судья Верховного Суда Андрей Калараш.

Как отмечает БП ВС, в случае прохождения судьей военной службы по призыву во время мобилизации, а также в других случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 39 Закона «О воинской обязанности и военной службе», за ним сохраняется место работы и должность на срок до окончания особого периода или до дня фактического увольнения.

В этот период на судью распространяется статус военнослужащего, определенный нормативно-правовыми актами, в частности гарантии правовой и социальной защиты военнослужащих, а судейское вознаграждение судье не выплачивается.

Обстоятельства дела

Согласно обстоятельствам дела, приказом председателя суда от 5 марта 2022 года истец, судья Верховного Суда Андрей Калараш, был освобожден от должности судьи в связи с призывом во время мобилизации в Вооруженные Силы Украины в Силы территориальной обороны на неопределенный срок с сохранением за ним места работы, занимаемой должности и средней заработной платы. Однако с 19 июля 2022 года начисление и выплата истцу судейского вознаграждения были прекращены.

Истец считал, что действующее законодательство не предусматривает приостановление выплаты судейского вознаграждения судьям, проходящим военную службу в ВСУ, и такое приостановление является противоправным ограничением гарантированных Конституцией Украины прав судьи.

Суды предыдущих инстанций иск удовлетворили, отмечая, что к спорным правоотношениям не применяются нормы ч. 3 ст. 119 КЗпП (в редакции Закона от 1 июля 2022 года № 2352-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений», которым положение о сохранении среднего заработка по месту работы за работниками на время призыва на военную службу было исключено).

Что решила Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата ВС не согласилась с такими выводами, исходя из следующего.

Если судья призван для прохождения военной службы, в частности по призыву во время мобилизации, трудовые отношения между ним и судом регулируются именно нормой ч. 3 ст. 119 КЗпП, поскольку в Законе «О судоустройстве и статусе судей» отсутствует норма, которая бы иначе регулировала эти отношения.

Поступив на военную службу, истец не потерял статуса судьи, его полномочия судьи сохранились в силу норм ч. 7 ст. 126 Конституции Украины и ст. 119 Закона «О судоустройстве и статусе судей». В то же время он приобрел статус военнослужащего.

Будучи освобожденным от исполнения обязанностей по осуществлению правосудия на период прохождения военной службы, истец в этот период не имеет права на получение судейского вознаграждения как вознаграждения за выполнение профессионального долга судьи. Он вступил в публичные правоотношения с государством относительно прохождения военной службы на условиях, в том числе и в части обеспечения (денежного, материального), которые установило государство для этого вида публичной службы. В связи с этим прекращение начисления и выплаты истцу судейского вознаграждения является правомерным.

Напоминаем, что в настоящее время некоторые судьи, являющиеся членами Высшего совета правосудия, включая его главу Григория Усика, параллельно с получением зарплаты в ВРП получают пенсию.

Автор: Наталя Мамченко

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