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Комитет рекомендовал Раде принять проект о праздновании 600-летия съезда монархов государств Европы в Луцке

12:07, 24 апреля 2025
Парламентский комитет рекомендовал Верховной Раде принять проект постановления о праздновании 600-летия съезда монархов государств Европы в Луцке, инициаторами которого выступили Никита Потураев, Николай Княжицкий и другие.
Комитет рекомендовал Раде принять проект о праздновании 600-летия съезда монархов государств Европы в Луцке
Иллюстрация «Витовт Великий на конгрессе в Луцке»
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Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики на своем заседании 23 апреля рекомендовал Верховной Раде принять сразу в целом проект постановления 13147 о праздновании 600-летия съезда монархов государств Европы в Луцке. Среди инициаторов проекта народные депутаты Ирина Констанкевич, Евгения Кравчук, Виталий Безгин, Николай Княжицкий, Никита Потураев и другие.

Напомним, съезд европейских монархов в Луцке — дипломатическая встреча, которая состоялась в январе 1429 года в городе Луцке по инициативе великого князя литовского Витовта. Созван с ведома и согласия короля венгерского, немецкого и чешского, императора Священной Римской империи Сигизмунда, с целью решения ряда политических и экономических вопросов Центрально-Восточной Европы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», депутаты также предлагают установить памятник Джорджу Вашингтону на месте, где ранее стоял памятник Ленину, и высечь на стеле слова Шевченко «когда мы дождемся Вашингтона с новым и праведным законом».

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины Европа Луцк

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