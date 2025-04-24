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В Киеве из-за атаки РФ повреждено здание Центрального дворца бракосочетаний

13:31, 24 апреля 2025
В учреждении выбиты окна и поврежден интерьер.
В Киеве из-за атаки РФ повреждено здание Центрального дворца бракосочетаний
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В Киеве в результате ночной ракетной атаки 24 апреля пострадал Центральный дворец бракосочетаний. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Как указано, в учреждении выбиты окна и поврежден интерьер.

Однако, несмотря на это, сотрудники ДРАЦС продолжают работу.

«Прием граждан ведется без сбоев, все основные услуги предоставляются в полном объеме. Торжественные регистрации временно перенесены в другие отделы», – указали в Минюсте.

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Киев

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