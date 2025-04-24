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В Европе отвергли идею признания Крыма «частью России» и уже сообщили об этом Трампу, — FT

12:01, 24 апреля 2025
Европейские страны против давления на Украину насчет статуса Крыма.
В Европе отвергли идею признания Крыма «частью России» и уже сообщили об этом Трампу, — FT
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Страны Европы не согласятся с идеей признания Крыма российским и не поддержат давление на Украину с целью заставить её принять такие условия. Об этом сообщили западные чиновники в издании Financial Times.

«Крым и будущие стремления Украины к членству в НАТО — это красные линии для нас», — заявил высокопоставленный дипломат ЕС. «Мы не можем от них отказаться».

Россия аннексировала Крым по итогам незаконного «референдума» в 2014 году.

Подавляющее большинство стран мира и Украина не признали результаты так называемого «референдума».

По словам другого высокопоставленного европейского чиновника, администрации Дональда Трампа уже сообщили, что Европа не пойдёт на такой шаг. Крупнейшие европейские государства — члены НАТО должны «отговорить» Вашингтон от односторонних действий, добавил собеседник издания FT.

Некоторые европейские чиновники опасаются, что разногласия по поводу предложения США могут «поставить под угрозу» двусторонние отношения Вашингтона с Лондоном, Берлином и другими европейскими столицами, подорвать трансатлантическую безопасность и потенциально сорвать саммит НАТО в Гааге, запланированный на 24–25 июня.

Как пишет FT, чиновники НАТО пытались преуменьшить внутренние разногласия по вопросу Украины и настаивали на том, что саммит в Гааге будет посвящён вопросам оборонных расходов. Однако предложение США, угроза их выхода из переговоров по урегулированию и нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой могут привести к разногласиям среди лидеров НАТО.

«Ключевой вопрос саммита — как мы относимся к Украине», — отметил высокопоставленный западный чиновник.

Аналогичные разногласия, вероятно, будут усиливаться и внутри ЕС, в частности относительно того, как поступать с санкциями, введёнными против России, если Вашингтон решит снять свои ограничения.

По мнению одного из чиновников Евросоюза, любой шаг США в сторону признания оккупированного Крыма «российским» или требование к Европе ослабить санкции против России «разрушит единство ЕС».

Ранее иностранные медиа также опубликовали полную версию «мирного плана Дональда Трампа».

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма Россией.

Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете уклонился от ответа на вопрос о статусе Крыма.

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рф Европа Крым Украина война

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