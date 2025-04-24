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У Європі відкинули ідею визнання Криму «частиною Росії» і вже повідомили про це Трампу, — FT

12:01, 24 квітня 2025
Європейські країни проти тиску на Україну щодо статусу Криму.
У Європі відкинули ідею визнання Криму «частиною Росії» і вже повідомили про це Трампу, — FT
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Країни Європи не погодяться з ідеєю визнання Криму російським і не підтримають тиск на Україну з метою змусити її прийняти такі умови. Про це заявили виданню Financial Times західні чиновники.

"Крим і майбутні прагнення України до членства в НАТО - це червоні лінії для нас", - сказав високопоставлений дипломат ЄС. "Ми не можемо від них відмовитися".

Росія анексувала Крим за підсумками незаконного "референдуму" у 2014 році.

Переважна більшість країн світу та Україна результатів так званого "референдуму" не визнали.

За словами іншого європейського високопосадовця, адміністрації Дональда Трампа вже повідомили, що Європа не піде на цей крок. Найбільші європейські держави-члени НАТО повинні "відмовити" Вашингтон робити це в односторонньому порядку, додав співрозмовник видання FT.

Деякі європейські чиновники побоюються, що розбіжності щодо пропозиції США можуть "піддати випробуванню" двосторонні відносини Вашингтона з Лондоном, Берліном та іншими європейськими столицями, підірвати трансатлантичну безпеку та потенційно зірвати саміт НАТО в Гаазі, який заплановано на 24-25 червня.

Як пише FT, чиновники НАТО намагалися применшити внутрішні розбіжності щодо України та наполягали, що саміт у Гаазі буде присвячений видаткам на оборону. Однак пропозиція США, загроза їхнього виходу з переговорів щодо врегулювання та нормалізації відносин Вашингтона та Москви можуть призвести до розбіжностей серед лідерів НАТО.

"Ключеве питання саміту — як ми ставимося до України", — зазначає високопоставлений західний чиновник.

Аналогічні розбіжності, ймовірно, посилюватимуться і всередині ЄС, зокрема щодо того, що робити з санкціями, введеними проти Росії, якщо Вашингтон вирішить зняти свої обмеження.

На думку одного з чиновників Євросоюзу, будь-який крок США до визнання окупованого Криму "російським" або вимога до Європи послабити санкції проти Росії "зруйнує єдність ЄС".

Нагадаємо, іноземні ЗМІ опублікували повну версію «мирного плану Дональда Трампа».

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає юридично окупацію Криму Росією.

Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті ухилився від відповіді на питання про статус Криму.

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рф Європа Крим Україна війна

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