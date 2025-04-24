У Києві через атаку РФ пошкоджена будівля Центрального палацу одружень

В установі вибито вікна та пошкоджено інтер'єр.

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У Києві внаслідок нічної ракетної атаки 24 квітня зазнав пошкоджень Центральний палац одружень. Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

Як вказується, в установі вибито вікна та пошкоджено інтер'єр.

Однак, незважаючи на це, співробітники ДРАЦС продовжують роботу.

«Прийом громадян ведеться без збоїв, всі основні послуги надаються в повному обсязі. Урочисті реєстрації тимчасово перенесено до інших відділів», - вказали у Мін’юсті.

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