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У Києві через атаку РФ пошкоджена будівля Центрального палацу одружень

13:31, 24 квітня 2025
В установі вибито вікна та пошкоджено інтер'єр.
У Києві через атаку РФ пошкоджена будівля Центрального палацу одружень
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У Києві внаслідок нічної ракетної атаки 24 квітня зазнав пошкоджень Центральний палац одружень. Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

Як вказується, в установі вибито вікна та пошкоджено інтер'єр.

Однак, незважаючи на це, співробітники ДРАЦС продовжують роботу.

«Прийом громадян ведеться без збоїв, всі основні послуги надаються в повному обсязі. Урочисті реєстрації тимчасово перенесено до інших відділів», - вказали у Мін’юсті.

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Київ

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