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Комітет рекомендував Раді прийняти проект про відзначення 600-річчя з’їзду монархів держав Європи у Луцьку

12:07, 24 квітня 2025
Парламентський комітет рекомендував Верховній Раді прийняти проект постанови про відзначення 600-річчя з’їзду монархів держав Європи у Луцьку, ініціаторами якого виступили Микита Потураєв, Микола Княжицький та інші.
Комітет рекомендував Раді прийняти проект про відзначення 600-річчя з’їзду монархів держав Європи у Луцьку
Ілюстрація «Вітовт Великий на конгресі в Луцьку»
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Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики на своєму засіданні 23 квітня рекомендував Верховній Раді прийняти відразу в цілому проект постанови 13147 про відзначення 600-річчя з’їзду монархів держав Європи у Луцьку. Серед ініціаторів проекту народні депутати Ірина Констанкевич, Євгенія Кравчук, Віталій Безгін, Микола Княжицький, Микита Потураєв та інші.

Нагадаємо, з'їзд європейських монархів у Луцьку — дипломатична зустріч, яка відбулася у січні 1429 року в місті Луцьку за ініціативою великого князя литовського Вітовта. Скликаний з відома та згоди короля угорського, німецького та чеського, імператора Священної Римської імперії Сигізмунда, з метою вирішення низки політичних та економічних питань Центрально-Східної Європи.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», депутати також пропонують встановити пам’ятник Джорджу Вашингтону на місце, де раніше був пам’ятник Леніну, і викарбувати на стелі слова Шевченка «коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом».

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України Європа Луцьк

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