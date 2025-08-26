Практика судов
Правительство Франции под угрозой отставки – для Эммануэля Макрона ситуация критическая – Bloomberg

13:14, 26 августа 2025
Главная причина конфликта — план премьера Франции по сокращению госрасходов и увеличению налогов на 44 млрд евро, а также даже отмена двух национальных праздников, что вызвало возмущение оппозиции.
Фото: ledauphine.com
Фото: ledauphine.com
Французский премьер-министр Франсуа Байру поставил на голосование вопрос о доверии правительству. Если 8 сентября парламент проголосует против, кабинет министров будет вынужден уйти в отставку. Об этом сообщает Bloomberg.

О своем намерении голосовать «против» уже заявили «Национальное объединение» Марин Ле Пен, левая партия «Непокоренная Франция», «Зеленые» и социалисты.

Это значит, что шансы на сохранение правительства минимальны.

Для президента Франции Эммануэля Макрона ситуация критическая. Его партия утратила большинство еще в 2024 году, а предыдущее правительство (во главе с Мишелем Барнье) продержалось всего 90 дней.

Главная причина конфликта — план Байру по сокращению госрасходов и увеличению налогов на 44 млрд евро. Среди мер — даже отмена двух национальных праздников, что вызвало возмущение оппозиции.

«Да, это риск. Но еще больший риск — ничего не делать», — заявил Байру.

Ле Пен в ответ подчеркнула: «Французы прекрасно видят, что страна оказалась в экономическом и финансовом кризисе после восьми лет макронизма».

Как отмечает издание, акции компаний, зависящих от внутренней политики страны, упали почти на 3%. Стоимость заимствований для Франции растет быстрее, чем у Греции и Португалии, и почти догоняет Италию.

Финансовая ситуация Франции остается самой сложной в еврозоне: дефицит бюджета в 2025 году составит 5,4% ВВП. Министр финансов Эрик Ломбард предупредил, что если правительство падет, заимствования Франции станут дороже, чем у Италии, уже через пару недель: «Мы окажемся последними среди 27 стран ЕС».

В июле Байру представил предварительные параметры бюджета на 2026 год, пытаясь получить поддержку. Он отказался от отпуска и остался в Париже, где запустил YouTube-канал «FB Direct» для объяснения своей политики.

Тем временем растет риск уличных протестов: в соцсетях набирает популярность акция «Заблокировать все» 10 сентября.

Кризис в Париже ставит вопрос: как долго еще продержится правительство и не решится ли Макрон назначить новые парламентские выборы.

Президентские выборы во Франции запланированы на апрель — начало мая 2027 года. Дата может измениться только в случае досрочной отставки Макрона, но он исключил это до конца мандата.

Автор: Наталя Мамченко

Правительство Франции под угрозой отставки – для Эммануэля Макрона ситуация критическая – Bloomberg

Главная причина конфликта — план премьера Франции по сокращению госрасходов и увеличению налогов на 44 млрд евро, а также даже отмена двух национальных праздников, что вызвало возмущение оппозиции.

Мы должны соотносить это с тем, как это скажется на обороне – Руслан Стефанчук об инициативах разрешить выезд за границу молодым мужчинам

Руслан Стефанчук оценил перспективы законопроектов о разрешении на выезд за границу мужчинам, не достигшим призывного возраста, а также об уголовной ответственности за нарушение срока пребывания за границей.

Суд указал, что игнорирование права на отказ от военной службы по религиозным убеждениям может являться нарушением международных стандартов прав человека

Апелляционный административный суд, ссылаясь на заключение Венецианской комиссии, указал, что полное игнорирование права на отказ от военной службы по соображениям совести, особенно для лиц, чьи религиозные убеждения глубоки и последовательны, может являться нарушением международных стандартов в области прав человека.

В Раде предлагают присваивать прокурорам ранги и ввести денежную надбавку за них

В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается ввести денежную надбавку за государственный ранг прокурора.

«Право на отсрочку гражданам, которые подлежат бронированию, является незыблемым»: суд отменил призыв ТЦК пастора церкви баптистов и приказ о зачислении в воинскую часть

Седьмой апелляционный админсуд оставил в силе решение, которым были отменены призыв и зачисление в списки воинской части священнослужителя церкви Евангельских христиан-баптистов.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
