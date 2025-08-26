Правительство Франции под угрозой отставки – для Эммануэля Макрона ситуация критическая – Bloomberg

Главная причина конфликта — план премьера Франции по сокращению госрасходов и увеличению налогов на 44 млрд евро, а также даже отмена двух национальных праздников, что вызвало возмущение оппозиции.

Французский премьер-министр Франсуа Байру поставил на голосование вопрос о доверии правительству. Если 8 сентября парламент проголосует против, кабинет министров будет вынужден уйти в отставку. Об этом сообщает Bloomberg.

О своем намерении голосовать «против» уже заявили «Национальное объединение» Марин Ле Пен, левая партия «Непокоренная Франция», «Зеленые» и социалисты.

Это значит, что шансы на сохранение правительства минимальны.

Для президента Франции Эммануэля Макрона ситуация критическая. Его партия утратила большинство еще в 2024 году, а предыдущее правительство (во главе с Мишелем Барнье) продержалось всего 90 дней.

Главная причина конфликта — план Байру по сокращению госрасходов и увеличению налогов на 44 млрд евро. Среди мер — даже отмена двух национальных праздников, что вызвало возмущение оппозиции.

«Да, это риск. Но еще больший риск — ничего не делать», — заявил Байру.

Ле Пен в ответ подчеркнула: «Французы прекрасно видят, что страна оказалась в экономическом и финансовом кризисе после восьми лет макронизма».

Как отмечает издание, акции компаний, зависящих от внутренней политики страны, упали почти на 3%. Стоимость заимствований для Франции растет быстрее, чем у Греции и Португалии, и почти догоняет Италию.

Финансовая ситуация Франции остается самой сложной в еврозоне: дефицит бюджета в 2025 году составит 5,4% ВВП. Министр финансов Эрик Ломбард предупредил, что если правительство падет, заимствования Франции станут дороже, чем у Италии, уже через пару недель: «Мы окажемся последними среди 27 стран ЕС».

В июле Байру представил предварительные параметры бюджета на 2026 год, пытаясь получить поддержку. Он отказался от отпуска и остался в Париже, где запустил YouTube-канал «FB Direct» для объяснения своей политики.

Тем временем растет риск уличных протестов: в соцсетях набирает популярность акция «Заблокировать все» 10 сентября.

Кризис в Париже ставит вопрос: как долго еще продержится правительство и не решится ли Макрон назначить новые парламентские выборы.

Президентские выборы во Франции запланированы на апрель — начало мая 2027 года. Дата может измениться только в случае досрочной отставки Макрона, но он исключил это до конца мандата.

Автор: Наталя Мамченко

