Уряд Франції під загрозою відставки — для Еммануеля Макрона ситуація критична, — Bloomberg

Головна причина конфлікту — план прем’єра Франції зі скорочення держвитрат і збільшення податків на 44 млрд євро, а також навіть скасування двох національних свят, що викликало обурення опозиції.

Фото: ledauphine.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Французький прем’єр-міністр Франсуа Байру поставив на голосування питання про довіру уряду. Якщо 8 вересня парламент проголосує проти, кабінет міністрів буде змушений піти у відставку. Про це повідомляє Bloomberg.

Про свій намір голосувати «проти» вже заявили «Національне об’єднання» Марін Ле Пен, ліва партія «Нескорена Франція», «Зелені» та соціалісти. Це означає, що шанси на збереження уряду мінімальні.

Для президента Франції Еммануеля Макрона ситуація критична. Його партія втратила більшість ще у 2024 році, а попередній уряд (на чолі з Мішелем Барньє) протримався лише 90 днів.

Головна причина конфлікту — план Байру зі скорочення держвитрат і збільшення податків на 44 млрд євро. Серед заходів — навіть скасування двох національних свят, що викликало обурення опозиції.

«Так, це ризик. Але ще більший ризик — нічого не робити», — заявив Байру.

Ле Пен у відповідь підкреслила: «Французи чудово бачать, що країна опинилася в економічній і фінансовій кризі після восьми років макронізму».

Як зазначає видання, акції компаній, що залежать від внутрішньої політики країни, впали майже на 3%. Вартість запозичень для Франції зростає швидше, ніж у Греції та Португалії, і майже наздоганяє Італію. Фінансова ситуація Франції залишається найскладнішою в єврозоні: дефіцит бюджету у 2025 році становитиме 5,4% ВВП. Міністр фінансів Ерік Ломбард попередив, що якщо уряд впаде, запозичення Франції стануть дорожчими, ніж в Італії, вже за кілька тижнів: «Ми опинимося останніми серед 27 країн ЄС».

У липні Байру представив попередні параметри бюджету на 2026 рік, намагаючись отримати підтримку. Він відмовився від відпустки і залишився в Парижі, де запустив YouTube-канал «FB Direct» для пояснення своєї політики.

Тим часом зростає ризик вуличних протестів: у соцмережах набирає популярності акція «Заблокувати все» 10 вересня.

Криза в Парижі ставить питання: як довго ще протримається уряд і чи не зважиться Макрон призначити нові парламентські вибори.

Президентські вибори у Франції заплановані на квітень — початок травня 2027 року. Дата може змінитися лише в разі дострокової відставки Макрона, але він виключив це до кінця мандата.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.