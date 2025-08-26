Практика судів
  1. Публікації
  2. / У світі

Уряд Франції під загрозою відставки — для Еммануеля Макрона ситуація критична, — Bloomberg

13:14, 26 серпня 2025
Головна причина конфлікту — план прем’єра Франції зі скорочення держвитрат і збільшення податків на 44 млрд євро, а також навіть скасування двох національних свят, що викликало обурення опозиції.
Уряд Франції під загрозою відставки — для Еммануеля Макрона ситуація критична, — Bloomberg
Фото: ledauphine.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Французький прем’єр-міністр Франсуа Байру поставив на голосування питання про довіру уряду. Якщо 8 вересня парламент проголосує проти, кабінет міністрів буде змушений піти у відставку. Про це повідомляє Bloomberg.

Про свій намір голосувати «проти» вже заявили «Національне об’єднання» Марін Ле Пен, ліва партія «Нескорена Франція», «Зелені» та соціалісти. Це означає, що шанси на збереження уряду мінімальні.

Для президента Франції Еммануеля Макрона ситуація критична. Його партія втратила більшість ще у 2024 році, а попередній уряд (на чолі з Мішелем Барньє) протримався лише 90 днів.

Головна причина конфлікту — план Байру зі скорочення держвитрат і збільшення податків на 44 млрд євро. Серед заходів — навіть скасування двох національних свят, що викликало обурення опозиції.

«Так, це ризик. Але ще більший ризик — нічого не робити», — заявив Байру.

Ле Пен у відповідь підкреслила: «Французи чудово бачать, що країна опинилася в економічній і фінансовій кризі після восьми років макронізму».

Як зазначає видання, акції компаній, що залежать від внутрішньої політики країни, впали майже на 3%. Вартість запозичень для Франції зростає швидше, ніж у Греції та Португалії, і майже наздоганяє Італію. Фінансова ситуація Франції залишається найскладнішою в єврозоні: дефіцит бюджету у 2025 році становитиме 5,4% ВВП. Міністр фінансів Ерік Ломбард попередив, що якщо уряд впаде, запозичення Франції стануть дорожчими, ніж в Італії, вже за кілька тижнів: «Ми опинимося останніми серед 27 країн ЄС».

У липні Байру представив попередні параметри бюджету на 2026 рік, намагаючись отримати підтримку. Він відмовився від відпустки і залишився в Парижі, де запустив YouTube-канал «FB Direct» для пояснення своєї політики.

Тим часом зростає ризик вуличних протестів: у соцмережах набирає популярності акція «Заблокувати все» 10 вересня.

Криза в Парижі ставить питання: як довго ще протримається уряд і чи не зважиться Макрон призначити нові парламентські вибори.

Президентські вибори у Франції заплановані на квітень — початок травня 2027 року. Дата може змінитися лише в разі дострокової відставки Макрона, але він виключив це до кінця мандата.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Франція Емманюель Макрон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд Франції під загрозою відставки — для Еммануеля Макрона ситуація критична, — Bloomberg

Головна причина конфлікту — план прем’єра Франції зі скорочення держвитрат і збільшення податків на 44 млрд євро, а також навіть скасування двох національних свят, що викликало обурення опозиції.

Ми маємо співвідносити це з тим, як це позначиться на обороні – Руслан Стефанчук щодо ініціатив дозволити виїзд за кордон молодим чоловікам

Руслан Стефанчук оцінив перспективи законопроектів про дозвіл на виїзд за кордон чоловікам, які не досягли призовного віку, а також про кримінальну відповідальність за порушення строку перебування за кордоном.

Суд вказав, що ігнорування права на відмову від військової служби через релігійні переконання може становити порушення міжнародних стандартів прав людини

Апеляційний адміністративний суд, посилаючись на висновок Венеційської комісії, вказав, що повне ігнорування права на відмову від військової служби з мотивів совісті, особливо для осіб, чиї релігійні переконання є глибокими та послідовними, може становити порушення міжнародних стандартів у сфері прав людини.

У Раді пропонують присвоювати ранги прокурорам і запровадити грошову надбавку за них

В парламенті зареєстрували законопроект, яким пропонується запровадити грошову надбавку за державний ранг прокурора.

«Право на відстрочку громадянам, які підлягають бронюванню, є непорушним»: суд скасував призов ТЦК пастора церкви баптистів і наказ про зарахування до військової частини

Сьомий апеляційний адмінсуд залишив у силі рішення, яким були скасовані призов і зарахування до списків військової частини священнослужителя церкви Євангельських християн-баптистів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду